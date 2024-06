Koniec bezpłatnego BLIK-a przy wypłatach z bankomatu. Pierwszy bank wprowadził opłaty

BLIK to metoda płatności, która nie wymaga logowania się do bankowości elektronicznej ani wpisywania danych z karty płatniczej. Na telefon przychodzi numer, który w ciągu kilkunastu sekund trzeba wpisać w terminalu płatniczym w sklepie, odpowiednim polu w sklepie internetowym albo w bankomacie. Można ustawić sobie dodatkową autoryzację, by mieć pewność, że usługa jest bezpieczna. Polacy pokochali ten sposób płacenia, czego dowodem jest fakt, że na koniec zeszłego roku z BLIK-a korzystało regularnie 15,8 mln osób.

mBank wprowadza płatny BLIK przy wypłatach z bankomatu

Swoimi decyzjami mBank, jedna z największych detalicznych instytucji finansowych, może jednak zniechęcić część klientów do sięgania po tę metodę albo spowoduje, że przeniosą się do innego banku. Od kwietnia mBank pobiera opłatę za korzystanie z BLIK-a przy wypłacaniu gotówki z bankomatów spoza sieci: prowizja wynosi 5 zł. 4 czerwca zaczęła obowiązywać nowa opłata, tym razem powiązana z bankomatami należącymi do sieci. Wypłata za pomocą BLIK-a w bankomatach z sieci kwoty do 300 zł jest obciążona opłatą w wysokości 2,50 zł. Powyżej tej kwoty wypłata z „bankomatu własnego” pozostaje bezpłatna.

Zmiana na stanowisku prezesa mBanku

W środę rada nadzorcza mBanku powołała Cezarego Kocika na stanowisko prezesa zarządu. Zastąpi Cezarego Stypułkowskiego, którego kadencja wkrótce się kończy.

Warunkiem objęcia przez Cezarego Kocika prezesury mBanku jest wyrażenie zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego.

O powołaniu Cezarego Kocika na stanowisko prezesa mBank poinformował w komunikacie. Cezary Kocik od 2004 roku związany jest z tym bankiem: pracował w obszarach bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej, a także w obszarze ryzyka. Od 2012 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. bankowości detalicznej w mBanku.

To nie koniec roszad. Zarząd banku zarekomendował radzie nadzorczej Krzysztofa Bratosa jako kandydata na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. bankowości detalicznej mBanku.

Czytaj też:

Ranking lokat miesięcznych. Wicelider zmniejszył oprocentowanieCzytaj też:

Płacisz często kartą? Uważaj na ukryte opłaty naliczane w sklepach i restauracjach