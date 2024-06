Czerwcowa waloryzacja emerytur. W kasie ZUS jest dużo pieniędzy

Każdego roku w czerwcu ZUS waloryzuje stan kont i subkont osób ubezpieczonych, aby skompensować inflację i inne procesy gospodarcze za ubiegły rok. Kwoty tam zapisane są podstawą obliczenia wysokości emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Waloryzacja emerytur 2024

Tym sposobem w tym roku stan kont i subkont osób ubezpieczonych zwiększył się o 521,7 mld zł. To sporo więcej niż rok temu, gdy przyrost wyniósł ok. 450 mld zł

– Dzięki zaangażowaniu pracowników i wykorzystaniu nowoczesnych technologii ten istotny dla 26 milionów osób proces udało się zrealizować bardzo szybko i sprawnie. Do waloryzacji przyjęliśmy kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, kapitału początkowego oraz środków na subkoncie zapisane na dzień 31 stycznia 2023 r. oraz wskaźniki: 114,87 proc. dla składek emerytalnych oraz kapitału początkowego, a 109,91 proc. dla środków na subkoncie – poinformował PAP ZUS Zbigniew Derdziuk.

Najwyższe emerytury w Polsce

Najwyższa emeryturę w Polsce otrzymuje mieszkaniec województwa śląskiego- co miesiąc na jego konto wpływa ponad 48 tys. zł. Rekordzistką wśród koniec jest mieszkanka województwa kujawsko-pomorskiego. ZUS wypłata jej 37 tys. zł. Informacje te potwierdził rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Jak wypracować tak wysokie świadczenia? Nie ma tu wielkiej filozofii: trzeba długo pracować. Mężczyzna z województwa śląskiego ma 62 lata stażu pracy i przeszedł na emeryturę w wieku 86 lat.

Wspomniana rekordzistka z kujawsko-pomorskiego pracowała niewiele krócej, bo przez 61 lat, a na zakończenie aktywności zawodowej zdecydowała się w wieku 81 lat.

Ja zbliżyć się do grona emerytów uzyskujących najwyższe świadczenia?

– Na wysokość emerytury znacząco wpływa staż pracy. Im więcej odłożonych składek i im późniejsze przejście na emeryturę, tym wyższe świadczenie. Każdy rok przepracowany po osiągnięciu wieku emerytalnego podwyższa świadczenie – podpowiada Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Wystarczy zaledwie jeden rok pracy dłużej, aby emerytura wzrosła o 10-15 proc. Z kolei kilka lat kontynuowania aktywności zawodowej sprawia, że świadczenie może się nawet podwoić.

Znaczenie ma też moment złożenia wniosku o przejście na emeryturę i rozpoczęcie pobierania świadczeń. Najlepiej zrobić to w lutym lub w lipcu. Jeśli zrobimy to w lutym, to od marca, korzystamy z waloryzacji marcowej. Jeśli senior zdecyduje się przejść na emeryturę w lipcu, to ZUS wyliczy świadczenie, uwzględniając waloryzację kapitału z czerwca.

