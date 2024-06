Dzięki temu bankomat nie połknie twojej karty. Takie wypłacanie pieniędzy jest bardzo modne

Bankomat połyka karty z różnych powodów. Czasem, gdy po prostu nie wyjmujemy ich z maszyny na czas, innym razem, gdy okazuje się, że nasza dyskietki nie są ważne. Wystarczy też zwykły błąd techniczny urządzenia. Najgorzej będzie wtedy, gdy znajdziemy się gdzieś na wakacjach lub po prostu będziemy potrzebować pieniędzy natychmiast. Strata środka płatniczego i udział w procesie jego odzyskiwania może być bardzo stresujący i zajmie sporo czasu. W łatwy sposób można uniknąć takich problemów.

Bankomat może połknąć kartę. Ta metoda jest alternatywą

Od dłuższego czasu wypłacanie pieniędzy z bankomatu staje się coraz mniej modne. Wiele osób zwyczajnej woli płacić kartami lub realizować przelewy online. Dużą popularnością w Polsce cieszy się też blik. Gdy chcecie dokonywać wypłat na terenie naszego kraju, wcale nie musicie ryzykować utraty karty i wkładać jej do maszyny. Dzięki temu ta niczego nie połknie, a wy będziecie czuć się bezpiecznie.

Gdy podchodzicie do bankomatu, możecie wybrać opcję „Wypłata BLIK”. Wcześniej musicie mieć jednak zarejestrowaną na telefonie aplikację swojego banku. To w niej należy wygenerować sześciocyfrowy kod. Ten wpisuje się na klawiaturze bankomatu, a później wystarczy już tylko zatwierdzić transakcję. Gdy to zrobicie, a na waszym koncie są pieniądze, maszyna natychmiast je wypłaci.

Warto pamiętać, że do niedawna korzystanie z takiej usługi było darmowe. Często nawet bardziej się opłacało niż klasyczne korzystanie z karty. Dziś z powodu rosnącej popularności BLIKA sytuacja się zmienia. Pierwsze zmiany wprowadził 5 czerwca mBank. Teraz firma pobiera prowizję za wypłatę pieniędzy w bankomatach za pośrednictwem BLIKA. Oczywiście zapłacą osoby korzystające z maszyn spoza swojej sieci banku. Transakcja kosztuje tyle, co wypłata zwykłą kartą.

Niestety BLIK nie działa za granicami Polski, dlatego jeśli będziecie chcieli wypłacić pieniądze, będąc, na wyjedzie i tak czeka was włożenie karty do bankomatu. Gdyby ten nie wysunął jej z powrotem, wtedy musicie działać. Warto pamiętać, że nie tylko BLIK pozwala wypłacać pieniądze bez wkładania karty do maszyny. Pieniądze z bankomatu zbliżeniowego można też wypłacić przy użyciu karty zbliżeniowej lub portfela elektronicznego. Konieczne będzie skorzystanie z klawiatury numerycznej, aby móc wpisać kod PIN. Z kolei np. Euronet pozwala zarejestrować się na koncie w smartfonie i dzięki opcji „Wypłata z bankomatu” i „Generuj kod wypłaty”. Można pobierać pieniądze bez umieszczania plakietki w maszynie.

Bankomat połknął kartę? Działaj

Jeśli już dojdzie do najgorszego i maszyna nie odda waszej karty, natychmiast skontaktujcie się z waszym bankiem – może być telefonicznie. Trzeba będzie zamówić nową plakietkę, więc musicie się pogodzić, że z tej dotychczasowej już nie skorzystacie. Należy sprawdzić, czy z konta nie zniknęły pieniądze i jeśli tak, też trzeba to zgłosić. Trzeba pamiętać, że za utratę karty nie odpowiada właściciel danej maszyny, a wyłącznie bank. Na wszelki wypadek na wyjazdach zawsze warto mieć drugą alternatywną kartę płatniczą.

