PEPCO wycofuje produkt dla dzieci. UOKiK ostrzega konsumentów

PEPCO to znana sieć przemysłowa, w której zakupy robi wielu Polaków. Na miejscu znajdują oni asortyment dla dzieci i dorosłych. Popularne są m.in. zabawki, ubrania, buty, tekstylia czy artykuły kuchenne. Jakiś czas temu sieć ostrzegała przed jedną ze swoich zabawek. Teraz pojawił się nowy komunikat. Klienci powinni przestać używać hulajnogi, którą nabyli na miejscu.

PEPCO wycofało produkt ze sprzedaży

UOKiK i PEPCO ostrzegają przed hulajnogą dla dzieci sprzedawaną w sklepach. Okazało się, że sprzęt jest niewystarczająco wytrzymały i przez to może narażać użytkowników na niebezpieczeństwo. UOKiK podał w komunikacie, że przedsiębiorca PEPCO Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu powiadomił o wszystkim Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wiadomo, że chodzi trójkołowe hulajnogi dla dzieci ze świecącymi się kołami PLU 349550. Produkt zawierał kod EAN: 2200234955093 i 2200134955063 i produkowany był w Chinach. „W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów oraz w związku z niespełnieniem wysokich standardów firmy PEPCO, podjęliśmy decyzję o wycofaniu produktu” – podała firma w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie.

Wadliwa hulajnoga z PEPCO. Można zwracać

„W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że produkt nie spełnia wymagań normy EN 71-1 Część 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne” – poinformowało dodatkowo PEPCO. Sieć prosi też o zwrot produktu i zapewnia o zwrocie pełnej kwoty za jego zakup. Nie trzeba posiadać paragonu i można pojawić się w dowolnej placówce sklepu w Polsce.

Warto dodać, że w podobnych sytuacjach PEPCO zawsze zapewnia, że są one sporadyczne. Firma na co dzień stara się gwarantować swoim klientów bezpieczeństwo i asortyment wysokiej jakości. Niestety od czasu do czasu pojawiają się wadliwe artykuły i podczas kontroli okazuje się, że muszą być wycofane. Warto na bieżąco obserwować komunikaty dotyczące takich ofert m.in. na stronie UOKiK.

