Jak płacić polską kartą za granicą, by uniknąć prowizji?

Możliwość płacenia kartą za granicą bez ponoszenia dodatkowych opłat to pragnienie wielu osób. Wiesz, jak to zrobić, by nie tracić pieniędzy? Przed planowanym wyjazdem, lepiej sprawdzić konkretne rzeczy.

Sezon na wakacyjne wyjazdy zagraniczne trwa w najlepsze. Tłumnie będziemy podróżować m.in. w lipcu, sierpniu, a nawet we wrześniu. W tym czasie nie należy zapominać o wydatkach. Jeśli zamierzacie płacić kartą w kurortach poza Polską, lepiej unikać prowizji z powodu przewalutowania. Zastanawiacie się, jak to zrobić? Okazuje się, że metoda wcale nie musi być trudna. Płatność polską kartą za granicą. To warto wiedzieć Płatności za granicą w innych walutach niż nasza mogą być kłopotliwe. Oczywiście można zrezygnować z karty i postawić wyłącznie na gotówkę – wcześniej wystarczy wymienić ją w kantorze. Jeśli jednak chcemy czuć się wygodniej i pilnować tylko jednej plakietki, zamiast sporej sumy pieniędzy, też możemy to zrobić bez ponoszenia nadmiernych kosztów. Banki w Polsce oferują różnorodne usługi w tym zakresie. Co z polskimi kartami i jak nie płacić prowizji? Jeśli skorzystamy z tej klasycznej, której używamy na co dzień, sporo przepłacimy. Przy każdej transakcji będzie dochodziło do przewalutowania. Da się tego jednak uniknąć. Jak uniknąć zbędnych prowizji płacąc za granicą? By uniknąć płacenia prowizji przy płaceniu polską kartą za granicą, warto założyć kartę walutową np. w euro lub wielowalutową, która pozwala płacić nawet w ponad 20 obcych walutach. Każdy bank ma w swojej ofercie takie rozwiązania, czasem są darmowe, innym razem częściowo płatne. Konieczne będzie też szybkie założenie walutowego konta. Można zrobić to szybko przez internet w aplikacji lub na stronie danego banku. To właśnie dzięki wspomnianym kartą unikamy prowizji, płacąc za granicą. Do przewalutowania dojdzie jedynie raz, gdy przelejemy sobie pieniądze z konta tradycyjnego na walutowe. Później nie zapłacimy dodatkowo już nic. W trakcie płatności karta identyfikuje walutę transakcji i automatycznie obciąża odpowiedni rachunek. Najszerszą ofertę w tym zakresie posiadają Alior Bank (21 walut), mBank (13 walut) i PKO BP (10 walut). Należy pamiętać, że poza kartami walutowymi możemy rozważyć też płatności cyfrowe. BLIKIEM za granicą można płacić zbliżeniowo telefonem – aplikacja umożliwia takie płatności poza granicami naszego kraju w terminalach oznaczonych logiem Mastercard. Poza nim na świecie popularne są Google Pay, Apple Pay czy aplikacje Curve, Wise czy Revolut. To, która opcja będzie dla nas najbardziej opłacalna, będzie zależało od wielu czynników m.in. tego, na jak długo wyjeżdżamy. Jeśli mowa o krótkim wypadzie, lepiej postawić na najtańszą kartę walutową. Z karty tradycyjnej złotówkowej korzystajmy tylko w sytuacjach, gdy koszty założenia osobnego rachunku walutowego mogą być wyższe niż oszczędności, np. w trakcie krótkich wyjazdów. Czytaj też:

