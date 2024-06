Zbierasz bursztyny na plaży po letnim sztormie? Za cenny okaz dostaniesz nawet 10 tys. zł

Bursztyny, czyli cenne i często poszukiwane skarby wyłaniają się na powierzchnie m.in. po burzy i sztormie na morzu. Latem o takie zjawiska łatwo, dlatego warto wybrać się na łowy, zaraz po tym, gdy niebo się uspokoi. Okazuje się, że dzięki temu będziemy mieć ładną pamiątkę, ale też okazję do zarobku.

Tyle można zarobić na bursztynie

Bursztyn, albo też inaczej „złoto północy”, to nic innego jak skamieniała żywica drzew iglastych i czasem żywicujących drzew liściastych. Na świecie występuje wiele jego gatunków, a co najważniejsze wszystkie chętnie poszukiwane są m.in. przez plażowiczów. Mówi się, że aby znaleźć jakiegoś trzeba mieć ogromne szczęście. Nic w tym dziwnego, niestety nie są tak łatwo dostępne. Skrywają się m.in. na dnie morza. Co ciekawe, mimo wszystko mamy szczęście – największe złoża bursztynu na świecie znajdują się nad Bałtykiem, zwłaszcza na wybrzeżu polskim.

Choć bursztyn nie jest kamieniem szlachetnym, ani minerałem, to może przynieść spore zyski. Jego cena uzależniona jest od wielu czynników. Im większa bryłka, tym cenniejsza. Jeśli trafimy na rzadki okaz, możemy dostać nawet 10 tys. złotych. Bryłki o masie powyżej 0,2 kg to cena około 20 tys. zł za kilogram, a te między 0,1 a 0,2 kg to cena około 14 tys. zł. Bryłki bursztynu o masie poniżej 0,1 kg – cena około 7 tys. zł za kilogram zaś te o masie poniżej 0,01 kg – to cena około 300 zł za kilogram. Jeśli znajdziemy tylko małe grudki, możemy dostać od 100 do 120 zł za kg.

Choć nie mówimy tu o drogim surowcu, to jeśli będziemy mieli szczęście, możemy się wzbogacić. Szukając bursztynu, należy zwracać uwagę na jego kolor, kształt i masę. Im mniej ma plam i ładniej wygląda, tym będzie cenniejszy. Najwięcej zarobimy na białych okazach. Te są niezwykle rzadkie.

Gdy już znajdziemy swój bursztyn i zechcemy na nim zarobić, należy udać się do punktu skupu takich towarów. Specjalne miejsca można wyszukać m.in. w sieci. Da się też wystawić swoją ofertę na popularnych platformach typu Allegro.pl czy OLX. Ponadto nietrudno znaleźć specjalne giełdy czy strony koncentrujące fanatyków bursztynu.

Cenne bursztyny. Tu są znajdowane

Cennych bursztynów najlepiej szukać po sztormie, gdy morze się uspokoi. Warto chodzić po plaży przy samym brzegu morza. Rok temu okazy były znajdowane m.in. w Jantarze czy Darłowie. Internauci chwalili się swoimi zdobyczami m.in. np. w mediach społecznościowych. Polecanym miejscem jest też Sobieszewo i całe Wybrzeże Gdańskie. To właśnie w tych rejonach padł niegdyś rekord i Polak znalazł okaz o wadzie 940 gramów. Mimo wszystko tak naprawdę w każdej polskiej lub zagranicznej miejscowości nad Bałtykiem jest szansa na ciekawe zbiory. Liczy się głównie pora dnia i warunki pogodowe.

Warto pamiętać, że ręczne zbieranie bursztynu jest jak najbardziej legalne i nie grożą nam za to mandaty. Nie można jednak zbierać ich na wydmach, ani korzystać z urządzeń przeznaczonych do prac ziemnych.

