„Dobry Start”, czyli 300 zł na wyprawkę szkolną. Wkrótce nabór wniosków

300 zł na wyprawkę szkolną to świadczenie przyznawane rodzicom uczących się dzieci. Mogą je przeznaczyć na zakup wyprawki do szkoły: plecaków, przyborów szkolnych czy ubrań. Wkrótce rozpocznie się nabór wniosków do programu. Warto wypełnić go w terminie, by otrzymać pieniądze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Na czym polega program „Dobry Start”?

Program „Dobry Start” to program, w ramach którego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca 300 zł rodzicom na każde uczące się dziecko. Tylko w ubiegłym roku z programu skorzystało 4,6 miliona uczniów, którzy łącznie otrzymali 1 mld 38 mln złotych.

Komu należy się 300 zł na wyprawkę szkolną?

Z programu mogą skorzystać rodziny, które mają dzieci w wieku pomiędzy 7. a 20. rokiem życia lub 24. rokiem życia (drugi przypadek dotyczy dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością).

„Należy pamiętać, że wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli wiek graniczny, czyli 20. albo 24. rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym” – informuje rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Kiedy złożyć wniosek o 300 plus?

Wnioski o 300 zł na wyprawkę szkolną można składać od 1 lipca do 30 lipca przez aplikację mZUS. Można ją pobrać bezpłatnie.

