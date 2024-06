Odszkodowanie za zmarnowane wakacje. Kiedy możemy otrzymać pieniądze?

Na wakacje czekamy często cały rok, odkładając pieniądze na wymarzony wyjazd. Później podpisujemy umowę z biurem podróży i wyjeżdżamy w wymarzone miejsce. Problem pojawia się wtedy, gdy ośrodek wypoczynkowy lub hotel nie spełniają naszych wymagań. Czy w takiej sytuacji mamy prawo domagać się odszkodowania?

Kiedy należy się odszkodowanie za nieudane wakacje?

Odszkodowanie za zmarnowany urlop należy się turystom w kilku sytuacjach. O rekompensatę mogą starać się osoby, które podpisały z biurem podróży umowę, a usługodawca nie spełnił warunków zapisanych w umowie. Co to oznacza w praktyce? Jeśli pobyt turystów trwał krócej niż powinien, nie było posiłków, pokój hotelowy nie spełniał warunków, możemy starać się o rekompensatę.

Za co można otrzymać odszkodowanie na wakacjach?

Do najczęstszych przyczyn reklamacji składanych w biurze podróży należą:

problemy z zakwaterowaniem (inny standard wyposażenia pokoju, problemy z dostępem do bieżącej wody, niedziałająca klimatyzacja)

brak wifi w hotelu

inne posiłki niż te określone w folderze lub limitowane godziny ich wydawania

brak balkonu w pokoju

hałas, problemy z komunikacją z personelem w hotelu

pluskwy i insekty w pokojach

W takiej sytuacji w pierwszej kolejności należy starać się wyjaśnić sytuację z biurem podróży. Jeśli biuro podróży rażąco nie spełniło warunków, klient może domagać się odszkodowania lub zadośćuczynienia za zmarnowane wakacje.

Kiedy złożyć reklamację w biurze podróży?

Turysta niezadowolony z usługi biura podróży ma 30 dni na złożenie reklamacji. Powinien w niej wyjaśnić, dlaczego jego zdaniem usługodawca nie dopełnił warunków umowy. Przepisy nie określają, w jakim terminie biuro podróży musi odnieść się do roszczeń klienta. Jeszcze do niedawna było to 30 dni, ale termin ten został zniesiony.

