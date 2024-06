Kurki znów w rekordowych cenach. Na polskich straganach prawdziwe szaleństwo

Przechadzając się po lokalnych bazarach czy targowiskach, można znaleźć prawdziwy wysyp sezonowych owoców, warzyw i grzybów. Uwagę zdecydowanie przyciągają kurki, na które wielu czekało z wielką niecierpliwością. Grzybiarze szukają ich w lasach i korzystają z okazów bezpłatnie, ci, którym do lasu nie po drodze, na kultowy przysmak muszą wydać sporo.

Ceny kurek w 2024 roku. Jest drogo

Kurki, albo inaczej pieprzniki jadalne to wyjątkowo cenne i smaczne grzyby. Ich charakterystyczny żółty kolor przyciąga uwagę, jednak nie wszyscy mogą się skusić na takie rarytasy. Wspomniane grzyby na straganach w stolicy Polski kosztują 80 i 90 zł za kg. Takie ceny można zobaczyć m.in., spacerując po Saskiej Kępie. Czy w innych miejscach jest inaczej? Jak donosi portal sadyogrody.pl drogo jest w wielu miejscach w Polsce i określa ceny jako bardzo wysokie.

Redaktorzy zwracali uwagę, że na popularnych targowisku pod nazwą Hala Mirowska kurki kosztują nawet 99 zł za kg. To już prawdziwy rekord, bo zwykle trudno znaleźć droższe propozycje. Nie brakuje też targowisk z nieco „niższymi” cenami – od 75 do 80 zł za kg. Te grzyby pojawiły się dosłownie niebawem – sezon na nie zaczyna się zwykle na początek lata. Niestety niezależnie od okresu roku, za te okazy płacimy bardzo posobnie. Jeśli na te grzyby nie możecie sobie pozwolić teraz, zakupy można odłożyć też na wczesną jesień. Właśnie wtedy znajduje się ich najwięcej. Świetną alternatywą jest też wybranie się do lasu i poszukanie takich skarbów samodzielnie.

Kurki występują zwykle w lasach iglastych – sosnowych i świerkowych. Lubią też tereny górzyste. Cennym źródłem informacji na temat tego, gdzie można znaleźć dane grzyby, są różnego rodzaju grupy facebookowe. Tam specjaliści w tej dziedzinie dzielą się cennymi radami, często zdradzając konkretne lokalizacje idealne na zbiory.

Kurki na straganach. Wysokie ceny się utrzymują

Wysokie ceny kurek to trend, który trwa od lat. Gdy pisaliśmy o tych grzybach w roku 2022, produkt ten osiągał astronomiczne kwoty. Na targowiskach widoczna była inflacja i płaciło się nawet po 110 zł za kg. Był to duży kontrast do poprzedniego – 2021 roku. Internauci zwracali uwagę, że wtedy za takie grzyby płacili zwykle około 80 zł, a w sierpniu 60 złotych za kilogram.

Rok temu sytuacja wyglądała bardzo podobnie jak dzisiaj. Najdroższe kurki można było nabyć w cenie 80 zł/kg. Niektórzy sprzedawcy musieli mocno obniżać ceny, bo brakowało zainteresowanych.

Czytaj też:

Pochwaliła się pierwszymi zbiorami kurek w tym roku. Zdjęcie robi wrażenieCzytaj też:

Na bazarach pojawiły się kurki. Ich ceny są zaskoczeniem dla klientów