Klimatyzacja w mieszkaniu. Boisz się rachunków za prąd? Liczymy

Jeszcze dziesięć lat temu panowało przekonanie, że klimatyzacja w domu to wygoda tylko dla najbogatszych, ale dziś może sobie na nią pozwolić każdy chętny. W sprzedaży są różne modele, a najtańsze zaczynają się od 2800 zł (plus montaż, którego ceny zaczynają się od 1 tys. zł i rosną w miarę poziomu skomplikowania instalacji). Nie jest to może mało, ale klimatyzator będzie służył przez kilkanaście lat.

Klimatyzator w mieszkaniu do 40 mkw

Im wyższa moc chłodnicza, tym cena jest wyższa. Jednocześnie urządzenia o większej mocy są bardziej wydajne, energooszczędne i komfortowe w codziennym użytkowaniu. Droższe są też klimatyzatory wyposażone w funkcje typu zdalne sterowanie, samooczyszczanie czy jonizacja powietrza.

Koszty zakupu i montażu to jedno, a co z codzienną eksploatacją? W kontekście drożejącego prądu użytkowanie klimatyzacji może budzić niepokój – tym bardziej że ostatnie lata są bardzo gorące. Klimatyzacja o mocy chłodniczej 3,5 kW, która najczęściej jest montowana w mieszkaniach o powierzchni do 40 mkw, pobiera około 1,1 kW na godzinę przy pracy na pełnej mocy. W praktyce klimatyzator rzadko działa z maksymalnym obciążeniem. Dla oszacowania zużycia energii należy pomnożyć średnie zużycie prądu przez liczbę godzin pracy urządzenia w ciągu miesiąca.

Taki klimatyzator, który pracuje średnio 40 do 60 godzin miesięcznie, zużyje od 12 do 48 kWh miesięcznie. Uwzględniając obecne ceny energii (ok. 0,6 zł za 1 kWh) koszt nie przekroczy 30 zł. Jeśli klimatyzacja działa po 4 godziny dziennie, czyli 120 godzin miesięcznie, koszt wyniesie 120 zł. Kwoty wydawane na energię elektryczną mogą też wzrosnąć w gorących miesiącach letnich, kiedy różnica temperatur jest wyższa, co zmusza urządzenie do większego poboru energii.

Im większa powierzchnia mieszkania, tym większa moc urządzenia, a co za tym idzie – droższa eksploatacja.

Koszty klimatyzacji w mieszkaniu. Co na nie wpływa?

Na zużycie energii wpływa także miejsce montażu. Klimatyzator powinien móc swobodnie dystrybuować powietrze w pomieszczeniu, a wszelkie przeszkody stanowią poważne ograniczenie, przez które urządzenie musi pracować z większą mocą. Przyjmuje się, że pobór mocy klimatyzatora wynosi ok. jednej trzeciej jego mocy chłodniczej. Przykładowo dla urządzenia o mocy 3 kW, będzie to 1 kWh.

Najnowsze klimatyzatory z inwerterem na bieżąco dostosowują swoją wydajność do panujących warunków w pomieszczeniu. Zużycie energii jest więc zmienne i powinno wynosić do ok. 0,8 kWh.

Oczywiście w biurze czy w sklepie klimatyzator będzie prawdopodobnie pracował dłużej – ok. 8 godz. dziennie. Analogicznie koszty zużycia prądu podwoją się. W dalszym jednak ciągu powyższa kalkulacja potwierdza, że praca klimatyzatora wcale nie musi wiązać się z wysokimi kosztami zużycia prądu.

