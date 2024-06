Dodatek za dojazdy do szkoły. Dodatkowe świadczenie dla uczniów

Dodatek za dojazdy do szkoły wypłacany jest uczniom, którzy dojeżdżają do placówek poza swoim miejscem zamieszkania. Jeśli absolwent szkoły podstawowej wybiera się do szkoły ponadpodstawowej w innym mieście, rodzice mogą starać się o zwrot poniesionych kosztów za dojazdy.

Dodatek za dojazdy do szkoły należy się wszystkim dzieciom, które uczęszczają do placówek edukacyjnych poza swoim miejscem zamieszkania. Przyznawany jest na cały rok szkolny, czyli na 10 miesięcy nauki.

Dodatek za dojazdy przysługuje:

mamie albo tacie dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka, osobie uczącej się, tzn. osobie pełnoletniej, która nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ oboje nie żyją albo zobowiązani są do płacenia alimentów.

Dodatek za dojazdy do szkoły wynosi:

113 zł miesięcznie na dziecko w przypadku zamieszkania w innej niż swoje miejsce zamieszkania miejscowości, w której znajduje się szkoła

69 zł miesięcznie na dziecko – w przypadku dojazdu do szkoły w innej miejscowości (ponadgimnazjalnej lub artystycznej o poziomie ponadgimnazjalnym) ze swojego miejsca zamieszkania



Dodatek za dojazdy do szkoły wypłacany jest razem z zasiłkiem rodzinnym. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta i dołączyć do niego zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły poza miejscem zamieszkania.

