Jagodzianki po 20 zł, a i tak kolejka chętnych. Gdzie najlepsze [ranking]

Ze względu na sezonowość jagodzianki wzbudzają spore emocje. Jedni testują kolejne cukiernie w poszukiwaniu „bułki idealnej”, drudzy zastanawiają się, jak można za drożdżówkę zapłacić nawet kilkanaście złotych. Rozrzut cenowy naprawdę jest duży: najtańsze kupimy za 6/7 zł, ale coraz więcej cukierni wystawia jagodzianki w cenie miedzy 10 a 20 zł. Najwyraźniej nawet droższe znajdują amatorów: w warszawskiej cukierni Słodki Słony jedna bułka kosztuje aż 31 zł. Najtańsze bułki z jagodami oferują dyskonty, ale nie trzeba być specem od wypieków, by poczuć, że różnią się one smakiem od tych z piekarni.

Dlaczego jagodzianki tyle kosztują?

Na cenę jagodzianek wpływa przede wszystkim koszt głównego składnika. Jagody są zdecydowanie droższe od choćby truskawek: na giełdzie trzeba zapłacić, w zależności od regionu i tygodnia, 46-56 zł za 1 kg. Cukiernicy przekonują, że nie wszystkie kupione jagody nadają się do bułek: owoce są ręcznie sprawdzane i odrzucane są zmiażdżone lub takie, które z jakiegoś powodu nie nadają się do wypieków. Do tego dochodzą wysokie koszty energii, a przy produkcji piekarniczej naprawdę trudno na nim oszczędzać.

Skoro bułki z jagodami kosztują tak dużo, to kupujący chcą mieć pewność, że wybierają jak najlepszy produkt wart swojej ceny. Źródłem informacji o godnych uwagi jagodziankach są sąsiedzkie fora internetowe, na których mieszkańcy otwarcie proszą o rekomendacje. A jeśli ktoś potrzebuje specjalnego powodu, by sięgnąć po taką bułkę (bułka o wadze 100 g to ok. 360 kalorii, więc wcale nie tak dużo), to 2 lipca obchodzimy Dzień Jagodzianki. Do degustacji zachęcają cukiernie z całej Polski. Powstała też strona internetowa, na której dziennikarka kulinarna Barbara Starecka wraz z zespołem „jagodowych ekspertów” ocenia jagodzianki z całej Polski.

Dzień Jagodzianki 2 lipca

Blogerzy i dziennikarze kulinarni przetestowali bułki sprzedawane w największych – i tych mniejszych – miastach Polski i ocenili ciasto, ilość jagód, ogólną estetykę.

„Jeśli szukacie zdrowszej wersji jagodzianki, wpadnijcie pod jeden z adresów Stacji Zero. Wszystkie tutejsze wypieki są bez dodatku cukru i na bazie orkiszu. W menu wypatrujcie także innych jagodowych zapowiadanych przyjemności!” – to o jagodziankach z Łodzi.

„Znana bydgoska cukiernia z wieloma lokalami w mieście wypieka trójkątne jagodzianki z półkruchego ciasta. Jagód nie żałują, a na górze oprócz sporej ilości kruszonki jest też lukier. Ze wszystkich jakie próbowałyśmy, ta jest chyba najsłodsza” – tak z kolei opisano jagodzianki z Bydgoszczy.

Ciekawi wyników? Sprawdźcie polecajki na DzienJagodzianki.pl.

