Ten sklep jest obecnie najtańszy w Polsce. To nie Lidl ani Biedronka

W najnowszym zestawieniu najtańszych sklepów w Polsce, przygotowanym przez ASM Sales Force Agency, sieć Auchan zdobyła pierwsze miejsce. W czerwcu, przykładowe zakupy kosztowały tam zaledwie 245,40 zł, co jest zdecydowanie najniższą ceną w porównaniu do innych popularnych sieci handlowych.

Aby stworzyć ten ranking, eksperci z ASM Sales Force Agency przeanalizowali ceny 40 najczęściej kupowanych produktów, o tych samych markach i gramaturach. Badanie objęło szeroki zakres kategorii, w tym chemię domową, kosmetyki, produkty tłuszczowe, mięso, wędliny, ryby, produkty sypkie, napoje, dodatki, nabiał, używki i piwo, mrożonki oraz słodycze.

A gdzie najdrożej?

Na przeciwnym biegunie znalazł się Polo Market, gdzie za ten sam koszyk produktów trzeba było zapłacić aż 328,15 zł. Oznacza to, że różnica między najtańszym a najdroższym sklepem wynosiła aż 148,51 zł, co może być niemałym zaskoczeniem dla klientów.

Warto również zauważyć, że Lidl, który niegdyś rywalizował z Biedronką o miano najtańszego sklepu, znalazł się tym razem na przedostatnim miejscu. Koszt zakupów w Lidlu wyniósł 324,08 zł, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z majem, kiedy to wynosił on 297,42 zł. Biedronka uplasowała się na drugim miejscu z wynikiem 250,94 zł, co nadal plasuje ją w czołówce najtańszych sklepów, choć za Auchan.

Wyniki najnowszego badania ASM Sales Force Agency ukazały zmieniający się krajobraz cenowy polskich sieci handlowych. Auchan, zdobywając tytuł najtańszego sklepu, wyróżnił się na tle konkurencji, podczas gdy Polo Market okazał się najdroższym wyborem dla konsumentów. Te różnice w cenach mogą mieć znaczący wpływ na decyzje zakupowe Polaków w najbliższym czasie.

Świadome zakupy przepisem na oszczędności

Dla polskich konsumentów, którzy starają się maksymalizować oszczędności, te wyniki są niezwykle istotne. Wybierając najtańsze sklepy, takie jak Auchan, mogą znacząco obniżyć swoje wydatki na codzienne zakupy. Zmienność cenowa między sklepami podkreśla, jak ważne jest świadome podejście do zakupów i regularne sprawdzanie aktualnych rankingów cenowych.

