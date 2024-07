Prąd z paneli na balkonie. Bez tego dokumentu lokator prosi się o kłopoty

Wielu z nas, gdy odbiera telefon z propozycją instalacji fotowoltaicznej, chce zakończyć rozmowę krótkim: „dziękuję, mieszkam w bloku”. Obrotny handlowiec może wtedy odpowiedzieć, że to żaden problem, bo panele fotowoltaiczne można instalować również na balkonie. To prawda, panele, które jeszcze kilka lat temu instalowano na dachach budynków jednorodzinnych, dziś coraz częściej pojawiają się na balkonach albo montowane są na elewacji.

Fotowoltaika na balkonie. Potrzebna zgoda

Różnica polega na tym, że o ile właściciel domu samodzielnie podejmuje decyzję o instalacji paneli, to w przypadku domu wielorodzinnego potrzebna jest zgoda wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni.

„Gazeta Wyborcza” opisuje sytuację czytelnika, który przez kilka miesięcy czekał na zgodę spółdzielni na instalację paneli. W braku odpowiedzi „postanowił zastosować politykę faktów dokonanych” i po prostu zamontował fotowoltaikę na swoim balkonie. Wcześniej uzyskał ekspertyzy budowlane, w których stwierdzono, że montaż paneli w wybranym przez niego wariancie nie przeciąży budynku i jest bezpieczny. Czytelnik przeszedł się też po mieszkaniach i uzyskał podpisy 500 członków spółdzielni (na 1000 członków).

Na takie działanie spółdzielnia zareagowała od razu i nakazała demontaż instalacji jako zbudowanej bez pozwolenia zarządu spółdzielni.

Mężczyzna nie zastosował się do wezwania i sprawa trafi do sądu. Pierwsza rozprawa jest wyznaczona na 4 września.

Montaż fotowoltaki na balkonie

Tylko wewnętrzna część balkonu stanowi część prywatną. Ta zewnętrzna, do której przymocowane zostaną panele fotowoltaiczne, jest częścią wspólną, dlatego do ich montażu niezbędna jest zgoda wspólnoty, spółdzielni lub zarządu budynku. Nie wydadzą one zezwolenia, jeśli:

uznają, że instalacja może zagrażać innym mieszkańcom, a także pieszym korzystającym z chodnika znajdującego się bezpośrednio pod balkonem

panele fotowoltaiczne wpłyną negatywnie na estetykę budynku.

Do wniosku należy dołączyć ekspertyzę techniczną, którą wnioskodawca zleca na własny koszt. Konieczne będzie również zadbanie o projekt instalacji oraz jej odbiór przez uprawnionego elektryka. Na późniejszym etapie właściciel będzie musiał przeprowadzać regularne przeglądy instalacji.

Fotowoltaika na balkonie w bloku on-grid działa w połączeniu z publiczną siecią energetyczną. Trzeba zgłosić instalację do zakładu energetycznego i poczekać na zamontowanie licznika dwukierunkowego. Urządzenie monitoruje, ile energii użytkownicy pobierają, a ile przekazują do sieci.

Czy fotowoltaika na balkonie się opłaca?

Na balkonie w bloku można zamontować zwykle od 3 do 4 paneli fotowoltaicznych, z których każdy posiada moc rzędu– 0,4 kWp. Łącznie będą one w stanie wyprodukować nawet 1600 kWh energii. Przeciętna rodzina trzyosobowa wykorzystuje rocznie 2000 kWh, więc posiadanie paneli daje duże oszczędności.

A ile kosztują panele fotowoltaiczne na balkon? Wszystko zależy od ich jakości oraz mocy – w większości przypadków będzie to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych, do tego dochodzą koszty przeglądów.

