Taką emeryturę dostaje polski rekordzista. Kwota robi wrażenie

Najwyższa emerytura w Polsce jest wypłacana emerytowi ze Śląska. Po ostatniej waloryzacji świadczenie wynosi 48 673,53 zł. Przepis na wysoką emeryturę? Długie lata pracy. Mężczyzna zaczął pobierać świadczenie po 20 latach od ukończenia wieku emerytalnego. Pracował 62 lata i 5 miesięcy. W tym czasie ani razu nie brał zwolnienia lekarskiego.

Najwyższe emerytury w Polsce

Po stronie kobiet rekordzistką jest kobieta z kujawsko-pomorskiego. Pracowała niewiele krócej, bo przez 61 lat, a na zakończenie aktywności zawodowej zdecydowała się w wieku 81 lat.

Świadczenia można im pozazdrościć, ale w obowiązującym od reformy emerytalnej w 1999 roku mechanizmie jest to jedynyscenariusz, który gwarantuje wysoką emeryturę. Składki muszą być odprowadzane latami – świadczenia osób, które przez pierwszych 20 lat pracowały na umowach cywilnych, a dopiero w okolicach 45. roku życia zaczęły odprowadzać pełne składki, będą niewspółmiernie niższe niż emerytury osób, które odprowadzały nawet stosunkowo niewielkie składki, ale regularnie.

Co wpływa na wysokość emerytury?

– Na wysokość emerytury znacząco wpływa staż pracy. Im więcej odłożonych składek i im późniejsze przejście na emeryturę, tym wyższe świadczenie. Każdy rok przepracowany po osiągnięciu wieku emerytalnego podwyższa świadczenie – podpowiada Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Wystarczy zaledwie jeden rok pracy dłużej, aby emerytura wzrosła o 10-15 proc. Z kolei kilka lat kontynuowania aktywności zawodowej sprawia, że świadczenie może się nawet podwoić.

Znaczenie ma też moment złożenia wniosku o przejście na emeryturę i rozpoczęcie pobierania świadczeń. Najlepiej zrobić to w lutym lub w lipcu. Jeśli zrobimy to w lutym, to od marca, korzystamy z waloryzacji marcowej. Jeśli senior zdecyduje się przejść na emeryturę w lipcu, to ZUS wyliczy świadczenie, uwzględniając waloryzację kapitału z czerwca.

Coraz więcej emerytów dorabia

Należy pamiętać, że przejście na emeryturę w wieku 60 lat (kobiety) lub 61 (mężczyźni) nie jest obowiązkiem. Z chwilą przekroczenia tego wieku można skorzystać z przywileju, jakim jest rozpoczęcie pobierania emerytury, ale jeśli zdrowie i chęci pozwalają, senior może pracować dalej. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by pracować już po przejściu na emeryturę: emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, nie obowiązują limity zarobkowe (więcej o nich piszemy tu).

Zapytaliśmy niedawno rzecznika ZUS, ile osób obecnie dorabia do emerytury. Paweł Żebrowski poinformował, że jest to grono ok. 900 tys. osób.

Grono dorabiających emerytów z roku na rok rośnie. W 2022 roku pracowało 826 tys. seniorów, podczas gdy rok wcześniej było to 812,9 tys. osób, a w 2020 roku 777,6 tys. emerytów.

