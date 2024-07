Taka okazja pojawia się raz na cztery lata. Podejmij decyzję dot. składek emerytalnych

Do końca lipca możemy podjąć decyzję, dokąd trafi część naszych składek emerytalnych: na subkonto w ZUS czy do OFE. To dzięki tzw. oknu transferowemu ZUS, które otwiera się raz na cztery lata.

Osoba ubezpieczona w ZUS, której składka emerytalna w wysokości 19,52 proc. jest dzielona na I i II filar, może zdecydować, czy część jej składki w wysokości 2,92 proc. podstawy wymiaru (wynagrodzenia) ma być: zapisana na jej subkonto w ZUS

albo przekazana na jej rachunek w otwartym funduszu emerytalnym. Okno transferowe nie dotyczy osób, którym pozostało 10 lub mniej lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. Przenoszenie składek – jak to zrobić Aby poinformować ZUS o swojej decyzji, ubezpieczeni przekazują wypełnione „Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych” ZUS-US-OFE-03. Termin na złożenie oświadczenia mija 31 lipca 2024 r. Wzór oświadczenia można znaleźć na: na portalu Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

na stronie internetowej www.zus.pl

w każdej placówce ZUS na sali obsługi klientów. Okno transferowe ZUS Okno transferowe jest okresem, w którym można zdecydować o przekazywaniu części swojej składki emerytalnej do OFE albo pozostawieniu całości składki w ZUS. Zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, od 2016 roku okna transferowe odbywają się co cztery lata w okresie od kwietnia do lipca. Ostatnie miało miejsce w 2016 roku, a kolejne zaplanowane na 2020 rok nie odbyło się z powodu pandemii. Okno transferowe dotyczy członków OFE, a także osób, które nigdy nie były członkami OFE i którym ZUS w całości ewidencjonuje 7,3 proc. składki emerytalnej na subkoncie. Tak zostanie podzielona składka emerytalna odprowadzana do ZUS (19,52 proc. podstawy jej wymiaru) w przypadku złożenia oświadczenia o podziale: 12,22 proc. trafi na konto w ZUS,

4,38 proc. na subkonto w ZUS,

