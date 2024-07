Dopłaty do rachunków za prąd. Wnioski można składać za kilka dni

Już za kilka dni – od 1 sierpnia – będzie można składać wnioski o bon energetyczny. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta – bo ono są adresatami – będą mieć na rozpatrzenie wniosku będzie miał 60 dni. Wypłaty powinny być zrealizowane w tym lub na początku 2025 roku.

Dla kogo bon energetyczny?

Bon energetyczny przysługuje za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i będzie świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły:

2 500,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,

1 700,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dochód będzie ustalany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323). Chodzi o dochód netto.

Wysokość bonu energetycznego

Wysokość bonu energetycznego jest uzależniona od liczby osób w danym gospodarstwie domowym i wynosi:

300 zł dla gospodarstwa jednoosobowego

400 zł dla gospodarstwa składającego się z 2 do 3 osób

500 dla gospodarstwa składającego się z 4 do 5 osób

600 zł dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeżeli głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna i jest to zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, to bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu

800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób

1000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób

1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Obowiązuje również tzw. zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że bon energetyczny będzie przyznawany także po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego wartość będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Na podstawie art. 52jc ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. ustawa o PIT), bon energetyczny jest zwolniony od podatku dochodowego.

Jak i gdzie złożyć wniosek o bon energetyczny

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się na piśmie w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego w postaci papierowej opatruje się własnoręcznym podpisem i składa osobiście albo nadaje w placówce Poczty Polskiej.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek o wypłatę bonu będzie rozpatrywany w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

