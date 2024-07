Święcenie pojazdów, łóżko z Ikei i odwołana dostawa. Interwencja Wprost

Pani Monika z aglomeracji śląskiej zamówiła w Ikei łóżko piętrowe z opcją dostawy. Termin został ustalony na niedzielę – to jedyny dzień, gdy mogła odebrać zamówienie bez konieczności brania wolnego albo angażowania kogoś z rodziny.

Dostawca mebli zawrócił 300 m przed celem

– Zaznaczyłam, że nie mogę mieć żadnych opóźnień, bo syn nie będzie mieć na czym spać, a poza tym w dni robocze nie mogę czekać na dostawcę, tym bardziej że wskazuje on dość długi przedział godzin, w którym może przyjechać, więc de facto przez pół dnia trzeba być w domu – mówi pani Monika w rozmowie z Wprost.

W ustalonym dniu czekała na dostawcę, ale ten się nie pojawił: zadzwonił z informacją, że jednak nie dotrze, bo nie ma jak przejechać ulicą, w związku z czym anuluje dostawę.

– To prawda, było święcenie pojazdów, w związku z czym na kilkanaście minut zamknięto drogę, którą przejazd zaplanował dostawca. Na moje osiedle można było dojechać inaczej, wystarczyło zmienić ustawienia w nawigacji. To kwestia dobrej woli i minimum wysiłku – relacjonuje czytelniczka.

Pani Monika szybko poinstruowała dostawcę, jak inaczej przejechać brakujące 300 metrów, ale on odpowiedział, że ma inne dostawy i nie będzie zmieniał swoich planów. Zakończył rozmowę słowami, że nasza czytelniczka „nie jest jedyną klientką” i się rozłączył. Kolejnych telefonów już nie odebrał. W niedzielę infolinia była nieczynna, więc dopiero w poniedziałek pani Monika złożyła reklamację. Wspomina, że w rozmowie z konsultantem miała wrażenie, że firma robi jej łaskę, że w ogóle planuje zrealizować zamówienie, które było przecież opłacone. Konsultantka stwierdziła, że skoro dostawca uzna, że nie wykona zlecenia, to widać miał powody, i zaproponowała termin dostawy za osiem dni.

– To był pierwszy możliwy termin. Do tego nie w sobotę ani niedzielę, ale musiałam się zgodzić, bo moje dziecko nie może przez trzy kolejne tygodnie spać na karimacie na podłodze. Uderzyło mnie, że Ikea tak po prostu uznała, że można zrezygnować z wykonania pracy bez szukania „planu B”. Wyobraziłam sobie, że szef zleci mi spotkanie z klientem. Pojechałam, ale pod jego biurem nie było miejsc parkingowych, więc zawróciłam i odwołałam rozmowę. Na pewno dostałabym reprymendę od szefa, bo moim zadaniem było rozwiązać problem, który pojawił się po drodze i dotrzeć na to spotkanie – opowiada czytelniczka. – Pracownik zewnętrznej firmy transportowej najwyraźniej uznał, że może, ale nie musi wykonać zadania.

Ikea wyciągnie konsekwencje

Poprosiliśmy buro prasowe Ikea o przyjrzenie się sprawie i ocenę, czy dostawca rzeczywiście nie powinien był pojechać inną ulicą, skoro ta, którą prowadziła go nawigacja, była chwilowo wyłączona z użytku. Narracja w kontakcie z klientką natychmiast się zmieniła.

– Zadzwonił do mnie ktoś z biura obsługi Ikea i przeprosił za całą sytuację. Pani przyznała, że dostawca powinien był podjąć próbę dojechania inną ulicą i zachował się nieprawidłowo, tym bardziej że miał w moim mieści inne zamówienia do zrealizowania, więc później mógł się po prostu cofnąć – relacjonuje czytelniczka.

W ramach rekompensaty Ikea zniosła opłatę za dostarczenie łóżka, a co najważniejsze przyspieszyła dostawę o sześć dni.

– Cieszę się, że ponownie przeanalizowano sprawę i przyznano mi rację, ale mam też poczucie, że nie doszłoby do tego, gdyby nie interwencja Wprost.pl. To nie jest sprawiedliwe, że klient nie jest traktowany po partnersku: dostaje odpowiedź „na odczepnego”, jest traktowany jak namolny petent i dopiero zainteresowanie mediów sprawia, że firma potrafi przyznać: tak, popełniliśmy błąd – podsumowuje pani Monika.

