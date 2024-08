Polacy składają wnioski o bon energetyczny. Gminy czekają na pieniądze

Od 1 sierpnia można składać wnioski o bon energetyczny. To jednorazowe wsparcie finansowe na pokrycie kosztów energii elektrycznej dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, wprowadzone w odpowiedzi na wzrost cen energii po zniesieniu tarczy antyinflacyjnej.

Pieniądze nie będą wypłacane od razu: wójt, burmistrz lub prezydent miasta – bo ono są adresatami wniosków – będą mieć na rozpatrzenie wniosku będzie miał 60 dni. Wypłaty powinny być zrealizowane w tym lub na początku 2025 roku. Jak informuje „Rzeczpospolita”, urzędy wciąż oczekują na fundusze z ministerstwa, które umożliwią rozpoczęcie transfer środków. Jaka może być skala zainteresowania? Szacuje się, że w Łodzi do uzyskania wsparcia może być uprawnionych może to być nawet 30-40 tys. mieszkańców, w Bydgoszczy około 10 tys., a w Lublinie ponad 8 tys.

Wysokość bonu energetycznego

Wysokość bonu energetycznego jest uzależniona od liczby osób w danym gospodarstwie domowym i wynosi:

300 zł dla gospodarstwa jednoosobowego

400 zł dla gospodarstwa składającego się z 2 do 3 osób

500 dla gospodarstwa składającego się z 4 do 5 osób

600 zł dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób

Jeżeli głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna i jest to zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, to bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu

800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób

1000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób

1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Dla kogo bon energetyczny?

Bon energetyczny przysługuje za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i będzie świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły:

2 500,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,

1 700,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dochód będzie ustalany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323). Chodzi o dochód netto.

Z tej strony można pobrać wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

Czytaj też:

Handel nie wróci dziś na Marywilską. „Do ostatniej chwili wierzyliśmy"Czytaj też:

Prezes ZUS: Tusk słusznie podniósł wiek emerytalny