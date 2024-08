14. emerytura. Ważny komunikat ZUS w sprawie wypłat

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że większość przelewów zostanie wysłana we wrześniu, razem z podstawową emeryturą. Jednak część seniorów 14. emeryturą będzie cieszyć się już w sierpniu. Wynika to z zasady, że jeśli dzień wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, to ZUS zleca przelew wcześniej. We wrześniu 2024 roku pierwszy termin wypłaty emerytury przypada w niedzielę, co przesunie wysyłkę pieniędzy na sierpień.

Kiedy wypłata 14. emerytury?

Terminy wypłaty 14. emerytury przypadają na te dni września:

1. dzień miesiąca - niedziela (wypłata wcześniej w piątek 30. sierpnia).

5. dzień miesiąca – czwartek,

6. dzień miesiąca - piątek,

10. dzień miesiąca – wtorek,

15. dzień miesiąca – niedziela (wypłata wcześniej w piątek 13. września),

20. dzień miesiąca – piątek,

25. dzień miesiąca – środa.

ZUS szacuje, że 14. emeryturę dostanie w tym roku ok. 8,9 mln emerytów i rencistów. Wśród nich 6,4 mln osób dostanie wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury 1780,96 zł), a 2,5 mln osób w kwocie niższej, co wynika z przekroczenia przez zasadniczą emeryturę wartości 2900 zł.

Ile wyniesie 14. emerytura?

Pełne świadczenie w wysokości 1780,96 zł brutto (1492,67 zł netto) otrzymają osoby, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto. Świadczenie będzie stopniowo zmniejszane dla osób otrzymujących wyższe emerytury, a minimalna kwota czternastej emerytury musi wynosić przynajmniej 50 zł, aby została wypłacona.

Z tej dodatkowej wypłaty zostanie pobrana jedynie składka zdrowotnaoraz zaliczka na podatek dochodowy

„Około 8,9 miliona emerytów i rencistów otrzyma czternaste świadczenie. Wśród nich 6,4 miliona osób otrzyma pełną kwotę, natomiast 2,5 miliona osób będzie uprawnionych do niższej wypłaty” – poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

14. emerytura wypłacana z urzędu

Dodatkowe świadczenie zawsze jest wypłacane z urzędu, to znaczy, że nie trzeba składać żadnego wniosku w tej sprawie. 14. emerytura będzie podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Co ważne, z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

