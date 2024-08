Dofinansowanie do wymiany okien. Można dostać do stu proc. potrzebnej kwoty

Rządowy program „Czyste Powietrze” pozwala uzyskać dofinansowanie do wymiany okien i drzwi na energooszczędne modele. Beneficjenci uprawnieni do podstawowego lub podwyższonego poziomu dotacji mogą zdecydować się na jedną z trzech opcji termomodernizacyjnych obiektu mieszkalnego, które uwzględniają także rządowe dofinansowanie do wymiany okien.

„Czyste Powietrze”. Dopłaty do wymiany okien w trzech wariantach

Beneficjenci uprawnieni do podstawowego lub podwyższonego poziomu dotacji mogą zdecydować się na jedną z trzech opcji termomodernizacyjnych, które zawierają dofinansowanie do wymiany okien.

W ramach opcji pierwszej beneficjenci mogą zdecydować się na prace modernizacyjne domu, które na celu mają demontaż starego, nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i zastąpienie go pompą ciepła. Wariant ten przewiduje nadto działania dodatkowe, do których zalicza się m.in. zakup nowoczesnych drzwi zewnętrznych, bram garażowych i okien (poziom podstawowy)

Druga opcja zakłada dofinansowanie do wymiany nieefektywnego źródła ciepła na źródło inne niż gruntowa pompa ciepła lub pompa ciepła powietrze-woda, może również zdecydować się na zakup i montaż kotłowni gazowej. Podobnie jak w przypadku opcji pierwszej – do dodatkowych elementów termomodernizacji inwestor może dołączyć także wymianę okien na energooszczędne (poziom podwyższony)

W trzeciej opcji inwestor nie wymienia źródła ciepła, a jedynie przeprowadza prace zwiększające efektywność energetyczną budynku, takie jak np. wymiana drzwi, okien czy wymiana bramy garażowej na takie o wyższym stopniu izolacyjności (poziom najwyższy).

Dopłata na wymianę okien. Tyle można dostać

Poziom dofinansowania jest uzależniony od rocznych dochodów. Im są niższe, tym wyższa będzie dotacja. Niektóre osoby mogą liczyć na pokrycie niemal pełnych kosztów zakupu nowych okien oraz ich montażu. Jedynym obciążeniem takich beneficjentów programu będzie konieczność samodzielnego opłacenia podatku VAT.

Jak wysokie dofinansowanie na wymianę okien można uzyskać w zależności od wybranego poziomu dotacji?

Podstawowy – osoby wykazujące dochody do 135 tys. zł rocznie mogą liczyć na pokrycie kosztów w 40 proc.

Podwyższony – osoby, których dochód wynosi do maks. 1894 zł/m-c na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub maks. 2651 zł/m-c na osobę w gospodarstwie jednoosobowym będą mieć pokryte koszty w 70 proc.

Najwyższy – osoby, których dochód wynosi do maks. 1090 zł/m-c na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub maks. 1526 zł/m-c na osobę w gospodarstwie jednoosobowym mogą uzyskać pokrycie kosztów do 100 proc.

