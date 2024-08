Niektórzy zapłacą niższy podatek. To efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego

W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025. Są one o ok. 3 proc. wyższe od tegorocznych.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości

Maksymalna stawka podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych wzrośnie z 1,15 zł do 1,19 zł, natomiast dla gruntów pod takimi budynkami – z 0,71 zł do 0,73 zł za m2. Podniesienie stawek opłat lokalnych nie będzie miało aż tak dużego wpływ na obciążenia finansowe gospodarstw domowych i przedsiębiorców jak w 2024 roku. Podatki wzrosną, ale nie jest to już tak znacząco jak w ostatnich 2 latach.

– W roku 2024 stawki podatku od posiadania nieruchomości mieszkalnych wzrosły o 0,15 zł, w 2025 roku zostaną zwiększone o 0,04 zł na każdy metr kwadratowy. Natomiast dla nieruchomości wykorzystywanych do celów gospodarczych w tym roku wzrosły aż o 4,32 zł, a w przyszłym wzrosną o 0,90 zł na każdy metr kwadratowy. Po tej korekcie, nowe stawki podatku w 2025 roku wyniosą kolejno 1,19 zł i 34,00 zł za każdy metr kwadratowy – ocenił Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie InFakt.

Ostatecznie samorządy podejmują decyzje o stawkach

Warto podkreślić, że obwieszczenie określa najwyższe możliwe stawki, a ostatecznie to samorządy lokalne decydują o ich konkretnej wysokości. W miastach o dużych obciążeniach finansowych, takich jak Warszawa, Wrocław czy Gdańsk, stawki te są już na maksymalnym poziomie w 2024 roku.

– Polski Ład ograniczył wpływy samorządów z podatku dochodowego, ale z drugiej strony przygotowywane są zmiany w tym zakresie. Ministerstwo Finansów szacuje, że dochody JST po wprowadzeniu nowej ustawy, wzrosną w 2025 r. o 16 mld zł w stosunku do obowiązującego systemu – dodał Juszczyk.

Podatek od garaży w 2025 roku

Stawka podatku za miejsce postojowe w garażu zależy od jego statusu prawnego. Jeśli stanowi odrębną własność, to podlega opodatkowaniu stawką właściwą dla budynków „pozostałych” – w 2024 r. nie przekracza ona 11,17 zł za m2. Co innego gdy miejsce postojowe jest przynależne do mieszkania – wówczas opodatkowane jest taką samą stawką co mieszkanie. To rozwiązanie dużo korzystniejsze dla podatników.

Wkrótce właściciele miejsc postojowych nie będą musieli przypominać sobie, jaki jest status miejsca postojowego. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował stosowanie zróżnicowanych stawek podatku od nieruchomości, który muszą płacić posiadacze miejsc garażowych w budynkach wielorodzinnych. Wejście w życie tego korzystnego z punktu widzenia mieszkańców wyroku zostało odroczone o rok, więc dopiero w 2025 r. posiadacze miejsc garażowych z wyodrębnioną własnością zapłacą stawkę jak za mieszkanie. Wychodząc im naprzeciw, radni kilku miast wprowadzili już od tego roku identyczne stawki podatku od miejsc garażowych – bez różnicowania statusu. Na taki ruch zdecydowano się m.in. w Rzeszowie.

