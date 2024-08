Mandat za korzystanie z klimatyzacji w samochodzie. Przepisy są jasne

W wakacje wielu kierowców nie wyobraża sobie jeżdżenia autem bez włączonej klimatyzacji. Chłodny powiew pomaga utrzymać stałą temperaturę w aucie i uprzyjemnia jazdę, zwłaszcza gdy na zewnątrz panuje upał. Okazuje się jednak, że za nierozsądne korzystanie z klimatyzacji można zapłacić mandat.

Przepisy mówią jasno

„Zabrania się kierującemu: pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym; nie dotyczy to pojazdu wykonującego czynności na drodze” – mówi 60 ust.2 pkt 3 Prawa o ruchu drogowym. To oznacza, że kierowca nie może włączyć silnika i klimatyzacji, a następnie wyjść z pojazdu. Niektórzy kierowcy tak robią, by zmniejszyć temperaturę w aucie, zanim wsiądą do niego pasażerowie. W lato podczas upałów wnętrze samochodu może przypominać rozgrzany piekarnik. Okazuje się jednak, że za takie działanie grozi mandat.

Jaki mandat za włączoną klimatyzację w aucie?

Za pozostawienie pojazdu z włączonym silnikiem i klimatyzacją można zapłacić mandat. Nie jest on jednak wysoki, a przepisy traktują to wykroczenie dość łagodnie. Zgodnie z taryfikatorem, mandat wynosi 100 zł. Kierowca nie dostaje za to punktów karnych.

