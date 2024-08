Utrata karty płatniczej. Jak zablokować kartę w banku?

Karta płatnicza to dziś jeden z częściej wykorzystywanych dokumentów. Płacimy nią w sklepach stacjonarnych i online, korzystamy z niej na telefonie. Utrata karty płatniczej może być stresująca, zwłaszcza, gdy to nasza jedyne konto, na którym mamy środki do życia. W takiej sytuacji trzeba działać szybko.

Jak zgłosić utratę karty płatniczej?

Utratę karty płatniczej (zgubienie czy kradzież) trzeba jak najszybciej zgłosić do banku. Można to zrobić online, logując się do aplikacji mobilnej lub na stronie banku. Można również udać się do oddziału.

Niektóre banki umożliwiają również skorzystanie z funkcji czasowej blokady karty. To przydatne w sytuacji, w której nie wiemy, czy karta się zgubiła czy została skradziona.

Kto może zablokować kartę płatniczą?

Blokady karty płatniczej może dokonać tylko właściciel rachunku. Jeśli chcemy działać szybko, a boimy się, że nie znajdziemy odpowiedniej funkcji w aplikacji, możemy skorzystać z telefonicznej opcji zgłoszenia utraty karty. Infolinia do zastrzegania kart nosi nazwę Systemu Zastrzegania Kart Płatniczych i jest czynna przez całą dobę. Aby zastrzec kartę lub ją zablokować, trzeba zadzwonić pod numer 828 828 828.

Czy podczas blokady karty płatniczej można płacić zbliżeniowo?

Pamiętajmy, że jeśli zablokujemy kartę, nie będziemy mogli z niej skorzystać. To oznacza, że płatności zbliżeniowe nie będą możliwe, a my nie będziemy mogli zapłacić kodem blik ani skorzystać z karty.

Czytaj też:

Tak banki zniechęcają do korzystania z gotówki. Nawet 12 zł za wypłatę środkówCzytaj też:

Jak uchronić się przed oszustami w wakacje? 7 zasad