Renta wdowia a staż małżeński. To warto wiedzieć

Przepisy o wdowiej rencie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku, a wypłaty świadczeń ruszą od lipca 2025 roku. Ustawa podpisana w zeszłym przez prezydenta Andrzeja Dudę różni się od projektu obywatelskiego, który dał asumpt do zajęcia się tematem. W projekcie obywatelskim zaproponowano, aby owdowiała osoba mogła zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku, bądź pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 procent swojego świadczenia.

Posłowie przyjęli rządowe poprawki, zgodnie z którymi drugie świadczenie początkowo (od 1 lipca 2025 r. do końca 2026 roku) będzie wypłacane w wysokości 15 proc. (będzie można pobrać 15 proc. świadczenia zmarłego małżonka obok własnego świadczenia lub 15 proc. własnego i 100 proc. zmarłego małżonka). Wraz z początkiem 2027 roku nastąpi wzrost do 25 proc.

Dla kogo wdowia renta?

Obecnie w razie zbiegu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych można pobierać tylko jedno z nich. Oznacza to, że wdowcy mogą zachować swoją emeryturę albo z niej zrezygnować i wybrać rentę rodzinną po zmarłym. Nowelizacja ma poprawić sytuację ekonomiczną osoby starszej po śmierci małżonka.

Uprawnieni do renty wdowiej będą wdowy i wdowcy, którzy byli we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka i osiągnęli powszechny wiek emerytalny. Kolejnym warunkiem jest, aby śmierć małżonka nie nastąpiła wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Renta wdowia a wiek uprawnionego

Warunkiem trzymania wdowiej renty jest odpowiedni wiek. Wynosi on:

55 lat dla kobiet kobiety

60 lat dla mężczyzn.

Jeśli małżonkowie owdowieją przed ukończeniem tego wieku, nie będą mieć prawa do skorzystania ze świadczenia.

Dlaczego taki warunek został wprowadzony? Z pytaniem tym zmierzył się Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski.

„Oczywiście jak zawsze powstaje pytanie, dlaczego 5 lat, a nie 3 albo 6. Przyznam, że jest tutaj uzasadnienie systemowe. W przepisach o rencie rodzinnej te 5 lat pojawia się w wielu miejscach, np. w przypadku… Podam jeden przykład, dotyczący zasad nabywania prawa do renty rodzinnej z powodu ukończenia 50 lat. Co do zasady nabywamy prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku wraz z ukończeniem 50 lat, czyli wówczas, gdy zgon małżonka nastąpił po ukończeniu przez nas 50 lat, ale także wtedy, gdy nastąpił on do 5 lat wcześniej. No, wtedy nabywamy je, niejako z tytułu tego zgonu, rok, 2 lata, 3 lata, 4 lata czy 5 lat wcześniej, choć oczywiście po ukończeniu pięćdziesiątego roku życia… A więc stąd te 5 lat” – wyjaśnił Gajewski.

Staż małżeński a wdowia renta

Ustawodawca nie określił natomiast żadnego minimalnego stażu małżeńskiego, który uprawnia do skorzystania z nowej renty. Długość trwania małżeństwa nie wpływa ani na prawo do świadczenia, ani na jego wysokość.

Warto natomiast mieć na uwadze, że zawarcie kolejnego małżeństwa powoduje wygaśnięcie prawa do pobierania renty po zmarłym małżonku.

Czytaj też:

Praca do 70. roku życia? Premier powiedziała: stop, musimy to przemyślećCzytaj też:

14. emerytura rozczaruje. Ile – w najlepszym wariancie – na rękę?