Pilny komunikat Rossmanna. Ten produkt zawiera toksyczny składnik. Należy go zwrócić

Sieć drogerii Rossmann poinformowała o wycofaniu ze sprzedaży partii płatków kakaowych MILZU! BIO ZWINNOŚĆ. Zrobiła to w związku z opublikowanym przez producenta – spółkę Merkury – komunikatem o przekroczonej zawartości akryloamidu, związku o działaniu neurotoksycznym.

Rossmann wycofuje produkt

Akryloamid jest związkiem chemicznym tworzącym się z cukrów i aminokwasów, naturalnie występujących w żywności, podczas procesów obróbki w wysokiej temperaturze, tj. smażenie, prażenie, grillowanie i pieczenie.

Zwiazek ten ma działanie rakotwórcze i jest toksyczny dla układu nerwowego ludzi i zwierząt.

Dystrybutor prosi konsumentów, którzy mogą posiadać wspomniany produkt, o zwrócenie go do sklepu, w którym został zakupiony.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: MILZU BIO ZWINNOŚĆ 200G

Numer partii: EAN 4751022360837

Najlepiej spożyć przed: 13.03.2025

Dystrybutor: Merkury S.A., ul. Sejneńska 16, 15-399 Białystok

Rossmann. Różne ceny w Polsce i w Niemczech

Kilka tygodni temu pisaliśmy o sieci Rossmann w kontekście różnic w cenach między sklepami w Polsce i w Niemczech.

Fakt.pl wziął pod lupę kilka znanych produktów, a jednym nich był antyperspirant Nivea w kulce. Ten w Niemczech kosztuje 2,15 euro (10 zł), w Polsce za ten sam zapłacimy 16,50 zł. Oznacza to, że wydajemy o około 7 zł więcej.

W Niemczech mniej płaci się także za papier toaletowy z recyklingu marki własnej Rossmanna. Tam kosztuje on 2,49 euro, czyli ok. 11 zł, natomiast w Polsce 13,49 zł. Ponadto więcej płacimy za najtańsze mydło – u zachodnich sąsiadów w przeliczeniu na złotówki to 2,40 zł, natomiast w Polsce 3,29 zł. Dużą różnicę odkryto też, sprawdzając tabletki do zmywarki Domol. Okazało się, że te w niemieckim Rossmannie kosztują tylko 3,25 euro (14 zł) za 30 sztuk, z kolei w polskim 24,99 zł. To aż o 10 zł drożej.

Wyższe ceny w Rossmannie w Polsce niż w Niemczech mogą być niepokojące i wywoływać frustrację. Należy zwrócić uwagę, że osoby zarabiające pieniądze za zachodnią granicą zarabiają lepiej i po godzinie pracy stać ich na więcej artykułów niż Polaka. Mimo to ceny wielu niemieckich produktów są niższe niż u nas. Siła nabywcza w naszym kraju jest zdecydowanie słabsza. Jak wyjaśnić te różnice? Piszemy o tym tu.

