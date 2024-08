Czy świadczenie 300 plus powinno wzrosnąć? Zaskakujące wyniki sondażu dla „Wprost"

Program „Dobry Start" uruchomiono latem 2018 roku. Zakłada on finansowe wsparcie w wysokości 300 zł (stąd określany jest również jako 300 plus) na przygotowanie szkolnej wyprawki.

Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia. 300 plus nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach oraz na studentów. Świadczenie – podobnie jak 800 plus – przyznawane jest bez względu na wysokość zarobków osiąganych przez rodziców.

Koszty szkolnej wyprawki z roku na rok rosną. Część rodziców przewiduje, że w tym roku wydatki na ten cel mogą przekroczyć nawet 1000 zł. Czy w związku z tym świadczenie 300 plus – podobnie jak 500 plus – powinno zostać zwaloryzowane? Polacy nie są do tego przekonani.

300 plus powinno zostać zwaloryzowane?

Agencja SW Research przeprowadziła dla „Wprost" sondaż, w którym postawiła respondentom pytanie: „Czy uważasz, że 300 plus powinno zostać jeszcze w tym roku zwaloryzowane?". Twierdząco odpowiedziało 46 proc. ankietowanych, ale 30,1 proc. udzieliło odpowiedzi „nie", a 23,2 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Z badania wynika, że waloryzacji 300 plus chcą przede wszystkim: