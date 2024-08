Koniec z tanimi podróżami. Bilety lotnicze są coraz droższe

Ci, którzy liczyli na tanie loty do popularnych destynacji, mogą być mocno rozczarowani. Trend obniżek cen, który dominował w ostatnich latach, zdaje się odwracać, a przyszłe podróże będą wiązać się z wyższymi kosztami. Eksperci wskazują, że jednym z głównych powodów tej zmiany są wymagania ekologiczne.

Rosną ceny biletów lotniczych

Bankier.pl informuje, że według Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) ceny biletów będą rosły, ponieważ linie lotnicze coraz częściej rezygnują z wliczania w bilet dodatkowych usług, które wcześniej były standardem. W rezultacie, pasażerowie będą musieli ponosić wyższe koszty, co jest konsekwencją rosnących wydatków związanych z transformacją ekologiczną w branży lotniczej.

Z danych, które przytacza wspomniany portal, wynika, że w 2019 roku średnia cena biletu w obie strony wynosiła 317 dolarów (bez dodatkowych opłat i podatków), natomiast w 2023 roku spadła do 254 dolarów. Ten korzystny dla pasażerów trend jednak nie potrwa długo, gdyż przewoźnicy planują podwyżki. Tłumaczą to nie tylko inflacją, ale także zakończeniem wsparcia rynkowego po pandemii COVID-19 oraz wpływem regulacji środowiskowych Unii Europejskiej.

Dodatkowe opłaty za loty pasażerskie

Na przykład Lufthansa wprowadziła dodatkową opłatę od 1 do 72 euro, aby pokryć koszty regulacji środowiskowych. Ponadto, na długich trasach zaczęła pobierać opłatę za wybór miejsca, co wcześniej było typowe jedynie dla tanich linii lotniczych. Podobne opłaty wprowadziły inne linie, takie jak Air France-KLM, Wizz Air czy Brussels Airlines. Eksperci zwracają uwagę, że przewoźnicy mogą nakładać wyższe opłaty niż wynika to z rzeczywistych kosztów ekologicznych.

Według obliczeń IATA, przytoczonych przez Bankier.pl, linie lotnicze zarabiają średnio 6,14 dolara na każdym pasażerze, co przyczynia się do rekordowych przychodów branży wynoszących 1 bilion dolarów. Po odliczeniu podatków i kosztów operacyjnych, przewidywany zysk przewoźników ma wynieść około 30 miliardów dolarów. Eksperci ostrzegają, że klienci mogą spodziewać się coraz bardziej szczegółowego rozbicia kosztów biletu, jednak linie lotnicze mogą nie zawsze słusznie uzasadniać wyższe ceny koniecznością pokrycia wydatków związanych z ochroną środowiska.

Czytaj też:

Silne turbulencje w samolocie do Londynu. Panika i obrażenia u kilku osóbCzytaj też:

Quiz podróżniczy na poprawę dnia. Sprawdź, jak dobrze znasz te kraje