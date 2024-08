400 zł dodatku do zasiłku rodzinnego. Ale nie dla wszystkich rodziców

Urlop wychowawczy przysługuje matce lub ojcu w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Rodzic, który chce skorzystać z urlopu wychowawczego, musi być jednak zatrudniony w ramach umowy o pracę i posiadać co najmniej sześciomiesięczny staż pracy. Urlop wychowawczy jest bezpłatny, materialnie więc jest to czas dość trudny dla rodziców. Na jesień sytuacja może ulec poprawie.

Od 1 listopada rodzice przebywający na urlopie wychowawczym będą mogli pobierać nowy dodatek w wysokości 400 zł. Pieniądze nie będą jednak przysługiwały wszystkim rodzicom, a jedynie tym, którzy pobierają zasiłek rodzinny. Świadczenie to nie będzie funkcjonowało oddzielnie dla osób na wychowawczym, tylko będzie dodatkiem do zasiłku rodzinnego. To duża różnica.

Dodatek do zasiłku rodzinnego będzie przysługiwał:

matce lub ojcu dziecka

opiekunowi prawnemu dziecka

opiekunowi faktycznemu dziecka

Dodatek do zasiłku rodzinnego ma przysługiwać przez 24 miesiące na jedno dziecko lub 36 miesięcy w przypadku opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu. Jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, dodatek będzie przysługiwał przez 72 miesiące.

Aby otrzymać dodatek 400 zł do zasiłku rodzinnego należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania.

