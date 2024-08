Podwyżki dla nauczycieli będą dużo niższe. Tylko 5 procent zamiast 15

Podwyżki dla nauczycielito jeden z głównych tematów ubiegłorocznej kampanii wyborczej. Wysoki wzrost wynagrodzeń miał zachęcić nauczycieli do pracy i podnieść niskie pensje. Teraz, gdy rząd pracuje nad budżetem na 2025 rok, wiemy już, że podwyżki będą, ale dużo niższe, niż zapowiadano.

Będą podwyżki dla nauczycieli w 2025 r.

„Podwyżki w 2025 r. dla całej sfery budżetowej, w tym wynagrodzenia nauczycieli, wyniosą 5 proc”. – powiedział minister finansów Andrzej Domański. To dużo mniej, niż spodziewali się pedagodzy i znacznie mniej, niż wnioskowali związkowcy.

Związek Nauczycielstwa Polskiego liczył, że w przyszłym roku wynagrodzenia wzrosną o 15 proc., czyli trzy razy więcej, niż proponuje rząd. Szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej z kolei wnioskowała o podwyżki w 2025 r. rzędu 10 procent.

Podwyżki 5 proc. dla nauczycieli „to duży błąd”

„Wzrost o 5 proc. jest poniżej tego, co sugerowała Rada Dialogu Społecznego, i jest mniej niż było we wniosku minister Nowackiej. To oznacza zamrożenie niekorzystnych relacji płacowych w oświacie. To duży błąd i zmarnowanie wysiłku finansowego państw przy tegorocznych podwyżkach dla nauczycieli” — ocenił przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego "Forum-Oświata" Sławomir Wittkowicz.

W 2024 r. wynagrodzenia dla nauczycieli wzrosły o 30 proc., a dla nauczycieli początkujących o 33 proc. Średnie zarobki pedagogów wynoszą obecnie:

Nauczyciel początkujący: 6 353 zł

Nauczyciel mianowany: 7 453,47 zł

Nauczyciel dyplomowany: 9 523,88 zł

Rzeczywiste zarobki nauczycieli są niższe?

Rzeczywiste zarobki nauczycieli mogą być niższe, ponieważ jest to uzależnione od stażu pracy i kwalifikacji. Nauczyciel, który nie doszkala się, by awansować na kolejne stopnie, będzie zarabiał mniej niż pedagog, który posiada różnego rodzaju kursy i ma dłuższy staż pracy. Wynagrodzenie minimalne dla nauczycieli przyjęte przez MEN wynosi:

Nauczyciel początkujący – 4 908 zł,

Nauczyciel mianowany – 5 057 zł,

Nauczyciel dyplomowany – 5 915 zł

