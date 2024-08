Oszustwo na bilety komunikacji miejskiej. Nie daj się nabrać na fałszywe promocje!

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie ostrzega mieszkańców przed oszustami, którzy próbują wyłudzić pieniądze, oferując bilety długookresowe w rzekomo promocyjnych cenach.

Fałszywe promocje na bilety

Od pewnego czasu na różnych platformach społecznościowych pojawiają się posty, które sugerują, że istnieje możliwość zakupu biletów komunikacji miejskiej po okazyjnych cenach. ZTM stanowczo zaprzecza, jakoby prowadził tego typu akcje, przypominając, że oficjalne ceny biletów są ustalane przez radę Warszawy i obowiązują wyłącznie te podane w oficjalnej taryfie.

Fałszywe posty są sponsorowane, tworzone przez konta podszywające się pod ZTM. Często zawierają one grafiki z logo warszawskiej komunikacji miejskiej oraz zdjęcia pojazdów, co ma na celu uwiarygodnienie oszustwa. ZTM przestrzega przed klikanie w jakiekolwiek linki dołączone do tych postów, ponieważ mogą one prowadzić do wyłudzenia pieniędzy lub innych danych osobowych.

ZTM w Warszawie apeluje do mieszkańców o rozwagę i ostrożność w korzystaniu z ofert, które wydają się zbyt dobre, aby były prawdziwe. W dobie rosnącej liczby cyberprzestępstw, oszuści stają się coraz bardziej kreatywni, wykorzystując zaufanie społeczne do instytucji publicznych. Pamiętajmy, że oficjalne informacje na temat cen biletów są dostępne tylko na stronach ZTM i w punktach sprzedaży. Ignorowanie fałszywych ofert i informowanie o nich odpowiednich służb to najlepszy sposób na uniknięcie oszustwa.

