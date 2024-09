Ryszard Petru o zmianach w składce zdrowotnej. Padły konkretne kwoty

Petru o zmianach w składce zdrowotnej

Ryszard Petru, reprezentujący Polskę 2050, ujawnił najnowsze ustalenia dotyczące nadchodzących zmian w składkach zdrowotnych, nad którymi pracowano we współpracy z Ministerstwem Finansów. Nowe przepisy mają wejść w życie w połowie przyszłego roku i będą dotyczyć wyłącznie przedsiębiorców. Reforma zakłada wprowadzenie czterech poziomów ryczałtowej składki zdrowotnej.

Negocjacje prowadzone przez Petru zaowocowały propozycją wprowadzenia stawek wynoszących 325 zł, 550 zł, 725 zł oraz 1200 zł miesięcznie.

To rozwiązanie, które znacząco różni się od pierwotnej propozycji, obejmującej trzy poziomy składki (300 zł, 525 zł i 700 zł) oraz rozszerzenie reformy na pracowników. Początkowy plan wymagał ogromnych nakładów finansowych, szacowanych na 30 miliardów złotych, co okazało się zbyt dużym obciążeniem dla budżetu.

4 mld zl na reformę

Wobec ograniczonych środków Ministerstwo Finansów zadeklarowało przeznaczenie 4 miliardów złotych na tę reformę, co zmusiło negocjatorów do modyfikacji pierwotnej koncepcji. Ostatecznie udało się ograniczyć koszty do 5,26 miliarda złotych, co znacznie zbliżyło plan do możliwości finansowych państwa.

Ryszard Petru poinformował o osiągniętych ustaleniach za pośrednictwem platformy X (dawniej Twitter), podkreślając, że negocjacje były trudne, ale konieczne w kontekście zmieniającej się sytuacji ekonomicznej i potrzeb budżetowych kraju. Zmiany te mają wejść w życie od połowy 2025 roku i dotyczyć wyłącznie przedsiębiorców, co pozwoli na ich lepsze przygotowanie się do nowych obowiązków finansowych.

