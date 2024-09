Wiemy, ile będzie wynosiła kaucja za puste butelki. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o recyklingu

Polska intensyfikuje przygotowania do wprowadzenia systemu kaucyjnego, który ma wystartować już na początku przyszłego roku. Dla przedsiębiorców i sklepów to nie lada wyzwanie, jednak branża już szykuje się na zmiany. Firmy, które biorą udział w tworzeniu systemu, zaproponowały rozwiązania w ramach Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP), co pozwoli na lepsze zarządzanie odpadami w kraju.

Jakie opakowania zostaną objęte kaucją?

System kaucyjny obejmie szeroką gamę opakowań, w tym:

Plastikowe butelki jednorazowego użytku o pojemności do 3 litrów (np. na wodę, soki, czy mleko),

Szklane opakowania wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra,

Metalowe puszki o pojemności do 1 litra.

Nowe przepisy będą obowiązkowe dla sklepów o powierzchni powyżej 200 m², natomiast mniejsze sklepy mogą przyłączyć się dobrowolnie. Proces wdrożenia tego systemu wymaga odpowiedniego przygotowania infrastruktury, co wywołuje wiele pytań dotyczących niezbędnej przestrzeni oraz urządzeń potrzebnych do efektywnego zbierania opakowań.

Konrad Robak, dyrektor zarządzający w TOMRA Collection Polska, wyjaśnia, że specyfika każdego sklepu jest inna i wymaga indywidualnego podejścia w kontekście instalacji butelkomatów. Te różnice wynikają nie tylko z wielkości sklepów, ale również z ich polityki sprzedażowej, wyglądu czy lokalizacji, które wpływają na liczbę klientów oraz sprzedaż napojów, a tym samym na potencjalną ilość zwracanych opakowań.

Eksperci podkreślają, że już teraz warto pomyśleć o instalacji i konfiguracji urządzeń, takich jak butelkomaty, aby przygotować się na zmiany, które staną się rzeczywistością na początku przyszłego roku. Poza technicznymi aspektami, istotnym elementem będzie edukacja konsumentów. Klienci muszą wiedzieć, jak działa nowy system i gdzie szukać oznaczeń na opakowaniach, które wskażą, że są objęte kaucją.

Wysokość kaucji – czy ma znaczenie?

Pierwotnie zaplanowano, że kaucja wyniesie 50 groszy, jednak pojawiły się głosy, że taka suma może nie być wystarczająco motywująca dla konsumentów. Finalnie zdecydowano, że za opakowania szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra kaucja wyniesie 1 zł, a maksymalna kwota kaucji może wynosić do 2 zł. Co ciekawe, badania pokazują, że dla Polaków zarówno 50 groszy, jak i 1 zł są akceptowalnymi kwotami. TOMRA, firma odpowiedzialna za wdrażanie systemu, przeprowadziła ankietę, z której wynika, że nawet kwota 15 groszy potrafi skutecznie zmotywować konsumentów do zwracania opakowań.

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta

Jednym z kluczowych wyzwań, jakie wciąż czekają na rozwiązanie, jest kwestia Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta w Polsce. Organizacje takie jak Związek Pracodawców EKO-PAK, Polska Federacja Producentów Żywności oraz Związek Pracodawców „Browary Polskie” opracowały wspólną propozycję we współpracy z ekspertami z organizacji odzysku opakowań Rekopol.

Model, który przedstawiono, zakłada ścisłą współpracę pomiędzy organizacjami ROP, samorządami i sortowniami, zapewniając pełną transparentność kosztów i przychodów w gospodarce odpadami. Opłaty od producentów miałyby być pomniejszane o przychody ze sprzedaży surowców, co spełniałoby wymagania unijne i pozwalało na sprawiedliwe rozliczenia pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu.

