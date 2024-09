Nowe przepisy dla kierowców. Wymień ten element, by nie zapłacić kary

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło nowe przepisy, które zmieniają wzór naklejki wymaganej dla pojazdów poruszających się po strefach czystego transportu (SCT). Rozporządzenie, opublikowane pod pozycją 1308 w Dzienniku Ustaw, zobowiązuje kierowców do wymiany naklejki co pięć lat. Pierwsze miasta objęte obowiązkiem stosowania naklejek to Warszawa, Kraków, Wrocław oraz Katowice, gdzie przekroczono dopuszczalne normy poziomu dwutlenku azotu (NO2).

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie od lipca 2024 roku wydał już ponad tys. naklejek, które będą ważne do 2029 roku. Kierowcy z innych miast, takich jak Kraków, muszą przygotować się na obowiązkowe wymiany od 1 lipca 2025 roku. Co ważne, naklejki wydane przed 12 września 2024 roku zachowują swoją ważność na kolejne pięć lat.

Nowy wzór naklejki na szybę samochodu

Nowa naklejka na szybę ma okrągły kształt o średnicy 8 cm i jest w kolorze zielonym, co odróżnia ją od wcześniejszych, bardziej skomplikowanych wzorów. Zawiera dane pojazdu, takie jak rodzaj paliwa, numer rejestracyjny, rok produkcji, nazwę gminy, która ją wydała, oraz oznaczenie SCT. Nowy design ma na celu obniżenie kosztów produkcji, które były problemem przy poprzednim, ośmiokątnym wzorze.

Obowiązek naklejenia nowej nalepki dotyczy kierowców poruszających się po strefach czystego transportu, ale nie wszystkie pojazdy będą mogły wjechać do tych stref. Na przykład w Warszawie zakaz obejmuje samochody benzynowe starsze niż z 1997 roku oraz diesle sprzed 2005 roku. Wyjątki przewidziano dla mieszkańców, którzy płacą podatki w stolicy, seniorów powyżej 70. roku życia oraz osób niepełnosprawnych.

Kontrole i kary

Kontrola pojazdów wjeżdżających do SCT odbywa się przy użyciu kamer, które odczytują numery rejestracyjne i sprawdzają, czy pojazd spełnia wymogi. Straż miejska współpracuje z Zarządem Dróg Miejskich, a system informatyczny analizuje, czy auto może wjechać do strefy.

Jeśli pojazd nie spełnia norm lub nie został zgłoszony do wyłączeń, kierowca może zostać ukarany mandatem w wysokości 500 złotych. Co ciekawe, każdy kierowca może wjechać do SCT cztery razy w roku, nawet jeśli jego pojazd nie spełnia wymagań, jednak przy piątej wizycie grozi kara.

Warto podkreślić, że naklejki wydane w jednym mieście nie uprawniają do wjazdu do stref czystego transportu w innych miejscowościach. Uchwały samorządowe mogą różnić się między miastami, więc warto zwrócić uwagę na lokalne regulacje.

