Sprzedajesz dom? „Szoków nie ma”, a tyle czasu czeka się na kupca

Powoli „kurczą się” mieszkania, które wprowadzają na rynek deweloperzy. Jeszcze pięć lat temu ich powierzchnia przekraczała 53 m kw. Dziś to 51,9 m kw. Różnica niby niewielka, ale jednak świadczy o pewnej tendencji. A jak jest w przypadku domów wolnostojących? Czy i tu widać zainteresowanie coraz mniejszym metrażem?

Z danych serwisu Nieruchomosci-online.pl wynika, że Polacy szukają mniejszych domów. 35 proc. osób aktywnie poszukujących takiej nieruchomości deklaruje, że rozgląda się za domem o powierzchni od 80 mkw. Drugą grupę stanowią osoby, które biorą pod uwagę dom liczący od 100 mkw. – jest to 24 proc. badanych. W minimum 120 mkw. „celuje” 22 proc. ankietowanych, a w 160 mkw. 10 proc. z nich. Domu o powierzchni od 200 mkw. chce szukać mniej niż co dziesiąta osoba. Przeważają więc nieruchomości o małym metrażu, tańsze w utrzymaniu.

Jeśli chodzi o cenę, użytkownicy Nieruchomosci-online.pl najczęściej odpowiadają, że chcieliby kupić dom do 700 tys. zł – tak deklaruje ponad 46 proc. osób poszukujących, które w 2024 r. brały udział w regularnym badaniu ankietowym. 17 proc. osób wskazało, że granicą bólu jest dla nich 1 mln zł, a 16 proc., że 800 tys. zł.

– W 2024 r. zainteresowanie domami jednorodzinnymi pozostaje na dość stabilnym poziomie. Obserwujemy raczej naturalne cykle obecne w ciągu roku. Na przykład taki, że w lipcu i sierpniu użytkownicy portalu chętniej nawiązują kontakt z ogłoszeniodawcami. Nic dziwnego, lato sprzyja poszukiwaniu nowego domu – mówi Rafał Bieńkowski z Nieruchomości-online.pl.

Dodał, że wW ostatnim roku na rynku domów nie było takich szoków jak w mieszkaniówce, gdzie wahania popytu były spowodowane m.in. programami rządowymi. – I to nie tylko ich realizacją, jak w przypadku Bezpiecznego Kredytu 2%, ale już nawet samymi zapowiedziami, jak w przypadku kontrowersyjnego "Kredytu na start". Na rynku domów jest stabilniej, chociaż trzeba podkreślić, że ceny domów także są postrzegane jako zdecydowanie zbyt wysokie, co zniechęca część potencjalnych kupujących. Sprzedający często nie chcą obniżać cen, licząc na dalszy wzrost, a to co ogranicza popyt – komentuje Rafał Bieńkowski.