Nagły zwrot ws. płacy minimalnej. Jest nowa propozycja rządu

Do połowy września rząd ma czas na przedstawienie rozporządzenia w sprawie wysokości płacy minimalnej w 2025 roku. Projekt w tej sprawie opublikowano w czwartek. Zakłada on podniesienie najniższej krajowej do poziomu 4666 zł brutto, zaś stawka godzinowa ma wzrosnąć do 30,50 zł brutto. To więcej niż poprzednie zapowiedzi rządu w tej sprawie.

Przypomnijmy, że na początku sierpnia rząd zaproponował wzrost płacy minimalnej do poziomu 4626 zł brutto, a stawki godzinowej do 30,2 zł brutto.

Płaca minimalna w 2025 r. Wzrost o 366 zł

O konieczności weryfikacji tych stawek apelowali związkowcy. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) domagało się podwyżki minimalnego wynagrodzenia do 4650 zł brutto, uzasadniając to wzrostem prognozowanego wskaźnika inflacji.

Płaca minimalna w wysokości 4666 zł oznacza wzrost o 366 zł w porównaniu z obecną kwotą. Przypomnijmy, że na początku lipca najniższa krajowa wzrosła z poziomu 4242 zł do 4300 zł brutto. To druga w tym roku podwyżka minimalnego wynagrodzenia, co miało związek z wysoką inflacją (zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu, w przypadku inflacji przekraczającej 5 proc., najniższa krajowa zwiększa się dwa razy w roku: w styczniu i właśnie w lipcu).

Polacy nie chcą regionalizacji najniższej krajowej

Co jakiś czas w polskiej debacie publicznej pojawia się propozycja wprowadzenia regionalizacji płacy minimalnej. Zwolennicy tego rozwiązania argumentują, że zbyt duże zróżnicowanie w kosztach utrzymania oraz wysokości wynagrodzenia wewnątrz województw. W ich ocenie regionalizacja przyczyniłaby się m.in. do redukcji bezrobocia w najbiedniejszych rejonach kraju, czy pobudzenia przedsiębiorczości w regionach biedniejszych.

Do regionalizacji minimalnego wynagrodzenia sceptycznie podchodzą Polacy. Pokazuje to niedawny sondaż agencji SW Research dla „Wprost". Na pytanie: „Czy wysokość płacy minimalnej w Polsce powinna być uzależniona od regionu?" aż 66,1 proc. ankietowanych odpowiedziało „nie". Na „tak" było jedynie 21 proc. respondentów, a niespełna 13 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

