Inflacja w sierpniu. Wiemy, co najbardziej podrożało

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja CPI, obejmująca ceny zarówno towarów, jak i usług, wyniosła 4,3 proc. rok do roku, co zgodne jest z wcześniejszymi szacunkami. W szczególności ceny usług wzrosły o 6,2 proc., a towarów o 3,6 proc.

Wskaźnik inflacji CPI za sierpień był zaskoczeniem dla wielu ekspertów, którzy przewidywali, że poziom inflacji utrzyma się na poziomie 4,2 proc. z lipca. W rzeczywistości indeks CPI wzrósł nieco wyżej niż oczekiwano, co oznacza wzrost o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Największe wzrosty cen

Analizując szczegółowe dane GUS dotyczące wzrostów cen w sierpniu, najbardziej zauważalny był wzrost cen nośników energii – o 10,4 proc. rok do roku. Dodatkowo wzrosły opłaty za wodę o 12,6 proc. oraz za usługi kanalizacyjne o 11,9 proc. Również usługi edukacyjne podrożały o 9 proc., a ceny w restauracjach i hotelach wzrosły o 7,5 proc. w porównaniu z sierpniem 2023 roku.

W kategorii żywności i napojów bezalkoholowych ceny wzrosły o 4,1 proc. rok do roku, ale spadły o 0,1 proc. w porównaniu z lipcem. Z kolei alkohol i wyroby tytoniowe podrożały o 4,3 proc. rdr, z wzrostem o 0,2 proc. miesiąc do miesiąca. Warto zauważyć, że ceny usług edukacyjnych wzrosły aż o 9 proc. rdr, co wiąże się z wysokim wzrostem płac i kosztów prowadzenia działalności.

Inflacyjne rekordy sierpnia

W sierpniu 2024 roku szczególnie wyraźne były podwyżki cen energii elektrycznej (+18,5 proc. rdr), gazu (+16,6 proc.) oraz masła (+13,6 proc.). Usługi zdrowotne również odnotowały znaczne wzrosty: wizyty lekarskie podrożały o 9,2 proc., dentystyczne o 8,6 proc., a usługi szpitalne i sanatoryjne o 10,9 proc. Rachunki za usługi fryzjerskie wzrosły o 8,6 proc., a ubezpieczenia podrożały o 8,1 proc.

Sierpień 2024 roku był kolejnym miesiącem, w którym inflacja przekroczyła cel Narodowego Banku Polskiego (NBP), wynoszący 2,5 proc. Ekonomiści przewidują, że inflacja może sięgnąć 5 proc. w kolejnych kwartałach, zanim zacznie się stopniowo obniżać w drugiej połowie 2025 roku. Chociaż ceny niektórych produktów spadają, takich jak odzież i paliwa, to ogólny trend wskazuje na dalszy wzrost cen, co utrzymuje presję inflacyjną.

Z perspektywy konsumentów, wzrost cen dóbr konsumpcyjnych nadal wpływa na codzienne życie. W szczególności opłaty za mieszkanie, rekreację, restauracje i hotele podnoszą ogólny poziom kosztów utrzymania. Wzrost cen w tych kategoriach przekłada się na wyższy wskaźnik CPI, co dodatkowo obciąża budżety domowe.

