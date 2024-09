Te osoby zaciągnęły w ostatnim roku „chwilówkę". Zaskakuje jedna rzecz

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) podało, że w lipcu firmy pożyczkowe przyznały łącznie 1 216 tys. nowych pożyczek o wartości 1,883 mld zł. To oznacza, że firmy udzieliły o 7,9 proc. mniej chwilówek, za to ich wartość wzrosła o 31,9 proc. rok do roku.

Chwilówki. Rekordowy lipiec

BIK zwraca uwagę, że lipcowa wartość sprzedaży „chwilówek" (wspomniane 1,883 mld zł) była najwyższa w historii. Największą część tej sprzedaży stanowiły pożyczki gotówkowe, których w lipcu udzielono na kwotę 1,336 mld zł (również rekordowo), co oznaczało wzrost o 49,1 proc. w ujęciu rocznym. Wartość nowo udzielonych pożyczek celowych wzrosła o 6,4 proc. rok do roku. Zmniejszyła się natomiast kwota przyznanych kart i limitów pożyczkowych (spadek o 30,5 proc.).

– W lipcu br. w strukturze sprzedaży pożyczek pozabankowych w ujęciu liczbowym 58,3% stanowiły pożyczki celowe, 41,0% pożyczki gotówkowe oraz 0,7% karty i limity pożyczkowe. W ujęciu wartościowym 27,2% to pożyczki celowe, 71,0% pożyczki gotówkowe oraz 1,8% karty i limity pożyczkowe. Odmienna struktura liczbowa i wartościowa wskazuje na główną cechę polskiego rynku pożyczek pozabankowych. Pożyczki celowe udzielane są na niższe kwoty, zaś pożyczki gotówkowe na wyższe, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku kredytów ratalnych i kredytów gotówkowych – informował BIK.

Średnia wartość pożyczki gotówkowej udzielonej w lipcu br. wyniosła 2 684 zł i była o 17,9 proc. wyższa od średniej kwoty udzielonej w lipcu zeszłego roku.

Kto zaciąga „chwilówkę"?

Pracownia SW Research w sondażu dla „Wprost" zapytała Polaków, o to, czy w ostatnim czasie zaciągnęli „chwilówkę".

Na pytanie: „Czy na przestrzeni ostatniego roku wzięłaś/wziąłeś krótkoterminową pożyczkę w instytucji pozabankowej tzw. chwilówkę?", niespełna 14 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. 86,1 proc. badanych deklaruje, że takiej pożyczki nie brało.

Z badania wynika, że po "chwilówkę" w ostatnim roku najczęściej sięgały: