Rząd nie robił tego od czasów PRL. Tusk rozważa radykalne kroki

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 września 2024 r., w południowo-zachodniej części Polski wprowadzono stan klęski żywiołowej. W części woj. dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego taki stan rzeczy utrzyma się przynajmniej przez najbliższe 30 dni. Rząd nie wyklucza podjęcia kolejnych kroków tej kwestii.

Droższe produkty po powodzi w Kłodzku

Podczas posiedzenia powodziowego sztabu kryzysowego we Wrocławiu, premier Donald Tusk zwrócił uwagę na gwałtowny wzrost cen produktów pierwszej potrzeby w Kłodzku, gdzie miała miejsce jedna z największych powodzi.

„Otrzymałem informację, że w Kłodzku wszystko, co jest najbardziej potrzebne, jest wyraźnie droższe niż przed powodzią” – powiedział premier. Wyraził również zaniepokojenie sytuacją, w której niektórzy przedsiębiorcy postanowili wykorzystać katastrofę naturalną do podniesienia cen i zysków kosztem osób dotkniętych tragedią.

Rząd może regulować ceny? Otóż tak

Tusk przypomniał, że prawo związane z ogłoszeniem stanu klęski żywiołowej daje rządowi możliwość regulowania cen na produkty i usługi niezbędne do życia. Premier ostrzegł, że w przypadku dalszej spekulacji, rząd nie zawaha się wprowadzić urzędowych cen na najważniejsze produkty. „Jeśli sytuacja będzie tego wymagać, wyznaczymy ceny urzędowe na niektóre produkty pierwszej potrzeby" – podkreślił Tusk.

Franciszkanie z Kłodzka proszą o pomoc. W interncie sieci zawrzało

Premier skierował także jasne ostrzeżenie do osób próbujących wykorzystać sytuację do podwyższania cen: „Z punktu widzenia tych, którzy postanowili zarobić, lepiej, żeby wrócili do cen sprzed powodzi, bo będziemy bezwzględnie wykorzystywać dostępne możliwości prawne”.

W Polsce ogłoszenie stanu klęski żywiołowej, zwłaszcza na terenach dotkniętych powodzią, umożliwia rządowi podjęcie szeregu działań mających na celu ochronę obywateli przed nadużyciami. Wśród takich działań znajduje się m.in. możliwość narzucenia urzędowych cen na towary lub usługi, które mają kluczowe znaczenie dla codziennych wydatków konsumentów.

Zapewnienie stabilności cen w czasie kryzysu, jakim jest powódź, ma na celu ochronę najuboższych oraz osób, które straciły majątek lub środki do życia. Wprowadzenie cen urzędowych ma zapobiec dalszej eskalacji trudnej sytuacji finansowej wielu rodzin, a także ograniczyć spekulację i nadużycia na rynku.

