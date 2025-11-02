Czy dziś jest niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy?

Tegoroczny Dzień Zaduszny wypada w niedzielę, 2 listopada, jednak nie jest to niedziela handlowa. Oznacza to, że w większości dużych sklepów i galerii handlowych obowiązują ograniczenia w handlu.

Nie wszystkie placówki pozostaną jednak zamknięte — ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta przewiduje szereg wyjątków, dzięki którym otwarte mogą być m.in. małe sklepy prowadzone przez właścicieli, stacje paliw czy apteki.

Gdzie zrobimy zakupy w niedzielę, 2 listopada?

Markety i galerie handlowe są dziś zamknięte, jednak przepisy przewidują szereg wyjątków. Handel i usługi nadal funkcjonują w kilku kluczowych obszarach. Oto miejsca, które pozostają otwarte:

stacje paliw – pełna obsługa podróżnych i standardowy asortyment,

apteki i punkty apteczne – leki i produkty medyczne,

kwiaciarnie,

gastronomia – restauracje, kawiarnie i inne punkty gastronomiczne,

placówki pocztowe – jeśli przychody z usług pocztowych przekraczają 40 proc. obrotu,

małe sklepy prowadzone osobiście przez właściciela – w tym sklepy osiedlowe, warzywniaki czy franczyzy (np. Żabka).

Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami właściciel lub jego najbliższa rodzina mogą sami stanąć za ladą i prowadzić sprzedaż.

Godziny otwarcia sklepów w niedzielę, 2 listopada

W Dzień Zaduszny wiele sklepów i punktów usługowych może pozostać zamkniętych, nawet te, które zwykle działają w niedziele niehandlowe. Godziny otwarcia mogą różnić się od standardowych, obowiązujących w niedziele handlowe czy dni powszednie. Stacje paliw i apteki często funkcjonują całodobowo lub według stałego grafiku, natomiast właściciele małych sklepów sami decydują o godzinach pracy w tym dniu.

Przed wyjściem na zakupy warto sprawdzić lokalne informacje – np. na stronach internetowych lub bezpośrednio w witrynie sklepu.

Kiedy będzie najbliższa niedziela handlowa?

Dziś duże sklepy pozostają zamknięte, podobnie jak we wszystkie niedziele rozpoczynającego się właśnie listopada. Najbliższa okazja do zakupów w niedzielę pojawi się dopiero 7 grudnia. Tego dnia galerie handlowe, supermarkety i sieci spożywcze będą otwarte bez ustawowych ograniczeń.

Niedziele handlowe w 2025 roku – pełna lista

Pełny harmonogram niedziel handlowych w 2025 roku wygląda następująco:

26 stycznia,

13 kwietnia,

27 kwietnia,

29 czerwca,

31 sierpnia,

7 grudnia,

14 grudnia,

21 grudnia.

To właśnie w te dni zakupy zrobimy bez ograniczeń wynikających z ustawy o handlu w niedziele i święta.

