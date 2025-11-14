Dopłata do prądu bez progów. Tyle mogą zyskać emeryci

Zakład Ubezpieczeń Społecznych co miesiąc przekazuje uprawnionym osobom ryczałt energetyczny w stałej kwocie 312,71 zł (stan na 1 marca 2025 r.). To forma wsparcia, która ma odciążyć domowe budżety w związku z kosztami zużycia energii. Wysokość świadczenia nie zależy od dochodu, ale od posiadanego statusu – korzystać mogą emeryci i renciści z określonych grup oraz członkowie ich rodzin.
Komu przysługuje ryczałt energetyczny 312,71 zł?
Ryczałt energetyczny został wprowadzony na podstawie ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz osobach poddanych represjom wojennym i powojennym. Świadczenie to, corocznie waloryzowane, ma częściowo rekompensować wydatki na energię w gospodarstwie domowym.
Od 1 marca 2025 r. kwota ryczałtu wynosi 312,71 zł miesięcznie i przysługuje m.in.:
- kombatantom i innym osobom uprawnionym,
- wdowom i wdowcom po kombatantach lub osobach uprawnionych, pobierającym emeryturę albo rentę,
- żołnierzom zastępczej służby wojskowej, którzy byli przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, przy wydobyciu rud uranu lub w batalionach budowlanych,
- wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, jeżeli otrzymują emeryturę lub rentę.
Ryczałt jest stałą kwotą, niezależną od innych dochodów gospodarstwa domowego.
Jak złożyć wniosek o dopłatę do prądu?
Aby otrzymać ryczałt energetyczny, trzeba wypełnić formularz ZUS-ERK. Druk jest dostępny w placówkach ZUS oraz na stronie internetowej urzędu.
Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty:
- kombatanci i osoby represjonowane – decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzającą okres działalności lub represji,
- wdowy i wdowcy – decyzję potwierdzającą status członka rodziny po osobie uprawnionej,
- żołnierze przymusowo zatrudniani – zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień.
Dokumenty można złożyć w dowolnym momencie. ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji. W razie odmowy przysługuje odwołanie – pisemne lub ustne – za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała decyzję, do właściwego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.
Jakie jeszcze dodatki mogą otrzymać uprawnieni?
Osoby, którym przysługuje ryczałt energetyczny, mogą liczyć także na inne formy wsparcia finansowego:
- dodatek kombatancki – 330,07 zł miesięcznie,
- dodatek kompensacyjny – 49,51 zł miesięcznie,
- świadczenie dla żołnierzy pełniących zastępczą służbę wojskową – 330,07 zł miesięcznie,
- świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej – od 16,55 zł do 330,07 zł, zależnie od liczby miesięcy pracy.
Urząd do Spraw Kombatantów umożliwia również ubieganie się o dofinansowanie m.in. do aparatów słuchowych, leczenia uzdrowiskowego czy rehabilitacji. Można także wnioskować o jednorazową lub okresową pomoc finansową – pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów.
Czytaj też:
Pomysł Nawrockiego może zmienić wszystko. Najniższe emerytury pójdą mocno w góręCzytaj też:
Polacy ufają Nawrockiemu? Wyniki tego sondażu ujawniają prawdę