Mamy nowego milionera. Padła „szóstka” w Lotto – ponad 17 mln zł

Szaleństwo wygranych w czwartkowym losowaniu! W Lotto padła długo wyczekiwana „szóstka”, która rozbiła wartą prawie 18 mln zł kumulację. Z kolei w Mini Lotto szczęście uśmiechnęło się nie do jednego, ale aż do sześciu graczy, którym los sprezentował główną wygraną w wysokości ponad 70 tys. zł. Tylko w Lotto Plus nie padła najwyższa wygrana.
Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?
W czwartek, 8 stycznia, w Lotto padła „szóstka” warta dokładnie 17 908 755,20 zł.
Dodatkowe wygrane:
- 88 „piątek” – każda po 4 728,60 zł
- 4 606 „czwórek” – każda po 137,00 zł
- 77 750 „trójek” – każda po 24 zł
Losowanie Lotto Plus bez „szóstki”
W czwartkowym losowaniu Lotto Plus nie padła główna nagroda. Okrągły milion złotych wciąż czeka na szczęśliwego gracza.
Dodatkowe wygrane:
- 45 „piątek” – każda po 3 500 zł
- 2 886 „czwórek” – każda po 100 zł
- 51 568 „trójek” – każda po 10 zł
Szaleństwo wygranych w Mini Lotto
W Mini Lotto dosłownie posypały się główne wygrane. „Piątki” w wysokości 70 712,20 zł wylosowało aż sześciu graczy.
Dodatkowe wygrane:
- 213 „czwórki” – każda po 796,80 zł
- 7 733 „trójek” – każda po 33,00 zł
Wyniki Lotto – 08.01.2026
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7298, które odbyło się 8 stycznia 2026 roku, to:
9, 12, 21, 25, 44, 48
Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 10 stycznia 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Lotto Plus – 08.01.2026
Losowania Lotto Plus odbywają się również trzy razy w tygodniu o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7298 z 8 stycznia 2026 roku to:
14, 22, 31, 35, 36, 39
Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 10 stycznia 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Mini Lotto – 08.01.2026
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie. Wylosowane liczby z losowania nr 7193, które odbyło się 8 stycznia 2026 roku, to:
6, 17, 28, 31, 42
Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w piątek, 9 stycznia 2026 roku, o godzinie 22:00.
