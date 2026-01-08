Mamy nowego milionera. Padła „szóstka” w Lotto – ponad 17 mln zł

Szaleństwo wygranych w czwartkowym losowaniu! W Lotto padła długo wyczekiwana „szóstka”, która rozbiła wartą prawie 18 mln zł kumulację. Z kolei w Mini Lotto szczęście uśmiechnęło się nie do jednego, ale aż do sześciu graczy, którym los sprezentował główną wygraną w wysokości ponad 70 tys. zł. Tylko w Lotto Plus nie padła najwyższa wygrana.

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?

W czwartek, 8 stycznia, w Lotto padła „szóstka” warta dokładnie 17 908 755,20 zł.

Dodatkowe wygrane:

88 „piątek” – każda po 4 728,60 zł

4 606 „czwórek” – każda po 137,00 zł

77 750 „trójek” – każda po 24 zł

Losowanie Lotto Plus bez „szóstki”

W czwartkowym losowaniu Lotto Plus nie padła główna nagroda. Okrągły milion złotych wciąż czeka na szczęśliwego gracza.

Dodatkowe wygrane:

45 „piątek” – każda po 3 500 zł

2 886 „czwórek” – każda po 100 zł

51 568 „trójek” – każda po 10 zł

Szaleństwo wygranych w Mini Lotto

W Mini Lotto dosłownie posypały się główne wygrane. „Piątki” w wysokości 70 712,20 zł wylosowało aż sześciu graczy.

Dodatkowe wygrane:

213 „czwórki” – każda po 796,80 zł

7 733 „trójek” – każda po 33,00 zł

Wyniki Lotto – 08.01.2026

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7298, które odbyło się 8 stycznia 2026 roku, to:

9, 12, 21, 25, 44, 48

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 10 stycznia 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 08.01.2026

Losowania Lotto Plus odbywają się również trzy razy w tygodniu o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7298 z 8 stycznia 2026 roku to:

14, 22, 31, 35, 36, 39

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 10 stycznia 2026 roku, o godzinie 22:00.

Czytaj też:

Wyniki losowania Eurojackpot. Wielka wygrana w Polsce. Ogromna kumulacja!

Wyniki Mini Lotto – 08.01.2026

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie. Wylosowane liczby z losowania nr 7193, które odbyło się 8 stycznia 2026 roku, to:

6, 17, 28, 31, 42

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w piątek, 9 stycznia 2026 roku, o godzinie 22:00.

Czytaj też:

Grudniowy „efekt luksusu”. Ceny mieszkań w góręCzytaj też:

Górskie kurorty biją rekordy cen. Zakopane liderem drożyzny