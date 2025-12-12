Nauczyciele tracą szansę na laptopa! Bon wygasa 31 grudnia – jak skorzystać?

Rządowy program "Laptop dla nauczyciela" dobiega końca. Nauczyciele, którzy jeszcze nie wykorzystali bonów o wartości 2500 zł na zakup laptopa, muszą to zrobić najpóźniej do 31 grudnia 2025 r. Po tym terminie niewykorzystane środki zostaną anulowane, a program zostanie zakończony. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że nauczyciele, którzy nie zdążyli zrealizować bonów, nie będą mieli takiej możliwości po Nowym Roku.

Laptop dla nauczyciela

Program "Laptop dla nauczyciela" został uruchomiony w październiku 2023 roku, a jego celem było wsparcie nauczycieli w dostępie do nowoczesnego sprzętu komputerowego. W ramach programu, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogli otrzymać bon na zakup laptopa, który mógł zostać wykorzystany u zarejestrowanych sprzedawców. Ponadto, nauczyciele mieli możliwość dopłacenia do droższego modelu laptopa, co umożliwiało zakup sprzętu o wyższej wartości.

Ministerstwo Cyfryzacji zaznacza, że bony można realizować tylko w sklepach w pełni zarejestrowanych w programie. Lista tych punktów sprzedaży dostępna jest na oficjalnej stronie programu laptopdlanauczyciela.gov.pl. Zgodnie z zasadami, bon można zrealizować tylko do końca grudnia 2025 roku, a niewykorzystane środki wygasną 1 stycznia 2026 r.

Program "Laptop dla nauczyciela" został współfinansowany przez Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Jego celem była pomoc nauczycielom w podnoszeniu kompetencji cyfrowych oraz wspieranie ich w trudnych czasach, zwłaszcza podczas pandemii COVID-19, kiedy szkoły musiały przejść na nauczanie zdalne. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi, nauczyciele mogą efektywniej realizować podstawę programową, urozmaicać lekcje i rozwijać umiejętności cyfrowe uczniów.

Nie dla wszystkich

Warto zaznaczyć, że nie wszyscy nauczyciele mieli możliwość skorzystania z tego wsparcia. Bonu nie otrzymali nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele szkół artystycznych, a także osoby pracujące w szkołach podstawowych dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia oraz szkołach policealnych i liceach ogólnokształcących dla dorosłych.

Pomimo możliwości dopłaty do droższego modelu, program spotkał się z zainteresowaniem wśród nauczycieli, którzy chwalili go za ułatwienie dostępu do nowoczesnych technologii. Jednakże czas na skorzystanie z tej oferty jest ograniczony, dlatego nauczyciele powinni pamiętać, że do końca roku muszą zrealizować swoje bony, jeśli jeszcze tego nie zrobili.

