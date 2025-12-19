Nowe zasady wsparcia za ciepło. Jeden warunek przekreśli twój wniosek

Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy dotyczącej mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła. Jedną z najważniejszych zmian są nowe zasady przyznawania bonu ciepłowniczego, które sprawią, że część wniosków w ogóle nie będzie rozpatrywana. Rząd jednocześnie wydłuża terminy rozliczeń pomocy związanej z wysokimi cenami energii.

Bon ciepłowniczy

Nowe przepisy przewidują, że wnioski o bon ciepłowniczy nie będą rozpatrywane w dwóch przypadkach: gdy na terenie gminy nie funkcjonuje system ciepłowniczy dostarczający ciepło do gospodarstw domowych albo gdy jednoskładnikowe ceny ciepła netto nie przekraczają 170 zł za GJ. Oznacza to, że mieszkańcy takich gmin – mimo formalnej możliwości złożenia wniosku – nie otrzymają dopłaty, a dokumenty pozostaną bez rozpoznania.

Nowelizacja nakłada przy tym na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nowy obowiązek informacyjny. Samorząd musi niezwłocznie zamieścić na stronie internetowej urzędu gminy lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób komunikat o tym, że na jej obszarze występują okoliczności uniemożliwiające spełnienie warunków do przyznania bonu ciepłowniczego. Ma to zapobiec składaniu wniosków tam, gdzie z góry wiadomo, że świadczenie nie przysługuje.

Ustawa wprowadza również zmiany dotyczące rozliczania pomocy przy wysokich cenach energii elektrycznej. Przedłuża do 30 czerwca 2026 r. termin na przekazanie sprzedawcom energii informacji o wysokości otrzymanego wsparcia przez przedsiębiorstwa z sektora mikro, małych i średnich firm. Chodzi o pomoc z tytułu stosowania w drugiej połowie 2024 r. maksymalnej ceny energii na podstawie ustawy z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych ograniczających wysokość cen energii i wsparciu wybranych odbiorców w latach 2023–2025.

W uzasadnieniu zmian podkreślono, że wcześniejszy termin – 30 czerwca 2025 r. – nie został dotrzymany przez około 50 tys. przedsiębiorców, którzy nie złożyli lub nie poprawili informacji o otrzymanej pomocy. Brak takich danych mógłby skutkować obowiązkiem zwrotu wsparcia, dlatego zdecydowano się na wydłużenie czasu na dopełnienie formalności. Nowelizacja pozwala też na złożenie korekty wcześniej przesłanej informacji do 30 czerwca 2026 r., jeśli przedsiębiorca uzna ją za niepełną lub błędną.

Termin rozliczenia

Zmianie ulegnie również termin rozliczenia środków przez Zarządcę Rozliczeń. Zamiast dotychczasowej daty 31 grudnia 2026 r., nowy termin na przekazanie ministrowi właściwemu do spraw energii zbiorczego rozliczenia oraz zwrócenie niewykorzystanych środków do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ustalono na 31 marca 2027 r.

Nowelizacja doprecyzowuje ponadto przepisy ustawy o bonie ciepłowniczym w zakresie terminu drugiej publikacji jednoskładnikowej ceny ciepła netto przez przedsiębiorstwa energetyczne. Informacja ta ma znaczenie przy ubieganiu się o bon za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r., na który wnioski będzie można składać od 1 lipca 2026 r. Dzięki wprowadzonym zmianom rząd dostosowuje harmonogram rozliczeń do realnych możliwości firm i samorządów, jednocześnie ograniczając liczbę przypadków, w których bon ciepłowniczy będzie formalnie przysługiwał.

Czytaj też:

Zimowe rachunki znowu rosną? Oto 5 sposobów, jak realnie je obniżyćCzytaj też:

Masz kominek? Przed świętami ruszają kontrole, mandat do 500 zł