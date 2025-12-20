Nowy milioner w Polsce. Rekordowa „szóstka” w nadmorskiej kolekturze

Losowania Lotto i Lotto Plus z 18 grudnia 2025 r. przyniosły dwa wysokie trafienia, które odmieniły życie graczy. W nadmorskim Władysławowie padła rekordowa „szóstka” w Lotto, a w Koszalinie gracz Lotto Plus zgarnął 1 mln zł. Obie wygrane potwierdzają, że końcówka roku okazała się wyjątkowo szczęśliwa dla graczy Totalizatora Sportowego.

Historyczna wygrana

Historyczna wygrana w Lotto została odnotowana we Władysławowie, w kolekturze przy ul. gen. Józefa Hallera 2a. To właśnie tam jeden z graczy wzbogacił się o dokładnie 17 046 880,90 zł. To najwyższa dotąd wygrana zanotowana w tym mieście.

Szczęśliwiec zdecydował się zagrać systemem na 11 liczb, co zwiększyło jego szanse na trafienie głównej nagrody. Dzięki takiemu rozwiązaniu oprócz rekordowej „szóstki” zdobył także dodatkowe wygrane, które w sumie dały jeszcze 186 846 zł. W jednym zakładzie udało się więc połączyć wysoką główną nagrodę z dodatkowymi trafieniami niższych stopni.

Ta konkretna kolektura ma już swoją historię szczęśliwych wyników. W sierpniu 2020 r. padła tam wygrana w grze Ekstra Pensja – gwarantująca wypłatę 5000 zł miesięcznie przez 20 lat. Punkt przy Hallera ponownie potwierdził więc swoją wyjątkową passę.

Szczęście dopisało

W tym samym losowaniu szczęście dopisało także graczowi Lotto Plus z Koszalina. W punkcie LOTTO przy ul. Poprzecznej 7 padła główna wygrana w wysokości 1 mln zł. Zwycięzca zaufał metodzie „chybił trafił”, pozostawiając dobór liczb systemowi. To pierwsza milionowa wygrana w Lotto Plus w tym mieście, choć Koszalin może się już pochwalić sześcioma „szóstkami” w podstawowym Lotto.

W praktyce gracz z Lotto Plus nie zostanie pełnoprawnym milionerem – po odprowadzeniu podatku od wygranej na jego konto trafi kwota nieco niższa niż okrągły milion. Mimo tego nagroda pozostaje jedną z najwyższych, jakie odnotowano w tym mieście.

W losowaniu Lotto 18 grudnia wylosowano liczby: 10, 20, 26, 33, 37, 38. Z kolei w Lotto Plus padły numery: 1, 2, 11, 13, 15, 43. To właśnie te zestawy przyniosły szczęście graczom z Władysławowa i Koszalina.

Kumulacja, która została rozbita 18 grudnia, rosła od 29 listopada. W tym czasie zarejestrowano łącznie 564 088 wygranych niższych stopni o łącznej wartości ponad 21,6 mln zł. Część środków z zawartych zakładów tradycyjnie zasiliła też fundusze społeczne – 14,2 mln zł trafiło do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a 3,8 mln zł na Fundusz Promocji Kultury. Dzięki temu wygrane dla graczy łączą się ze wsparciem ważnych celów publicznych.

