Płacenie za cudze śmieci. Komornik nie odpuści braku deklaracji śmieciowej

Statystycznie Polacy zmieniają miejsce zamieszkania średnio 3,6 razy w życiu – wynika z czerwcowego raportu Otodom. Od dłuższego czasu liczba ogłoszeń o sprzedaży domów na obrzeżach miast jest co najmniej dwukrotnie wyższa niż w przypadku nieruchomości zlokalizowanych w centrum.

Spośród osób, które przeprowadzały się w ciągu ostatnich 5 lat 37 proc. jako powód wymieniło wyzwania życiowe, 32 proc. zadeklarowało, że zmiany wynikały z rozpoczynania nowych etapów życia, z kolei 31 proc. wskazało poszukiwanie komfortu. Wystarczy jednak zaniedbać złożenie w gminie lub dzielnicy deklaracji śmieciowej, by na nowym miejscu otworzyć drzwi komornikowi i zapłacić, ale za cudze śmieci.

Komornik za brak deklaracji śmieciowej

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje wszystkie gospodarstwa domowe. Nie wszyscy jednak wiedzą, że po sprzedaży nieruchomości jej właściciele mają obowiązek złożyć w urzędzie miasta lub gminy deklarację śmieciową.

Zaniedbanie tego obowiazku po sprzedaży nieruchomości lub po przeprowadzce skutkuje ciągłością naliczania opłaty na podstawie złożonych wcześniej dokumentów. Kiedy nalezności nie są na bieżąco regulowane, urzędy nie wahają się przed wszczynaniem postępowań egzekucyjnych.

14 dni na złożenie deklaracji śmieciowej

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych składają deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio w urzędzie, natomiast w przypadku nieruchomości wielorodzinnych należy zawiadomić administratora nieruchomości.

Wzór deklaracji śmieciowej znajduje się na stronie internetowej urzędu gminy lub miasta. Należy ją wypełnić w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania. Jeżeli zostanie wypełniona błędnie, urząd pozwoli uzupełnić brakujące informacj w ciągu 7 dni.

