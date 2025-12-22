Niższe limity podatkowe w złotówkach od 2026 roku. Winny kurs euro

Nikogo nie powinno dziwić, że w Polsce niektóre limity podatkowe są zapisane w euro a nie w złotówkach. Taka sytuacja dotyczy, między innymi, statusu małego podatnika, ryczałtu czy jednorazowej amortyzacji – opisuje problem dziennik.pl.

Na potrzeby rozliczeń podatkowych kwoty te są przeliczane na złote po kursie z 1 października poprzedniego roku podatkowego, dlatego już wiadomo, że w 2026 roku limity podatkowe będą niestety niższe.

Niższy kurs euro psuje szyki polskim przedsiębiorcom

1 października 2025 roku średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski wynosił 4,2586 zł i okazał się niższy niż kurs euro z 1 października 2024 roku – 4,2846 zł. Różnica nie jest duża, bo zaledwie 2,6 grosza, ale konsekwencje będzie miała poważne.

Jeśli kurs euro jest wysoki, limity przeliczane na złotówki idą w górę i podatnikom łatwiej jest się zmieścić się w wyznaczonych przez ustawodawcę granicach. Jeżeli kurs euro spada – progi podatkowe idą w dół i część przedsiębiorców automatycznie traci dotychczasowe przywileje.

Kurs euro zmusi do przejścia na inny sposób rozliczeń podatkowych

W przypadku statusu małego podatnika, jak wyliczył dziennik.pl różnica wyniesie około 52 tys. złotych. Część firm, które w 2025 roku mieściły się w limicie 2 mln euro, w 2026 roku może go przekroczyć i automatycznie stracić status małego podatnika:

limit na 2025 rok – 8 569 200 zł,

limit na 2026 rok – 8 517 200 zł.

Dla przedsiębiorców to konieczność częstszego składania deklaracji podatkowych, przejście na miesięczne rozliczanie i utratę się prawa do jednorazowej amortyzacji, której limit wynosi 50 tys. euro. Po przeliczeniu kursu:

w 2025 roku limit wynosił 214 230 zł,

w 2026 roku limit bedzie wynosił 212 930 zł.

1300 zł różnicy może zadecydować o tym, czy zakupiony sprzęt będzie można zamortyzować jednorazowo czy odpis trzeba będzie rozłożyć na wiele lat.

Podobnie sprawa ma się w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Warunkiem korzystania z tego limitu jest nieprzekroczenie przychodów w wysokości 2 mln euro rocznie. Z powodu niższegho kursu euro i tu limit zmniejszył się o 52 tys. zł. Niektórzy z tego powodu będą musieli w 2026 roku przejść na zasady ogólne albo podatek liniowy.

