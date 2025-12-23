Nie płacił abonamentu RTV. Skarbówka zabrała mu 186 tys. zł

W 2025 r. fiskus sięgnął po wyjątkowo wysoką zaległość z tytułu abonamentu RTV. Z informacji Ministerstwa Finansów wynika, że od jednego dłużnika z województwa łódzkiego ściągnięto aż 186 tys. zł. To rekordowa egzekucja w tym roku. Jednocześnie opłata za radio i telewizor ma zostać zlikwidowana dopiero w 2027 r., a wcześniej – od 2026 r. – abonentów czekają wyższe stawki.

Abonament RTV

Obowiązek płacenia abonamentu RTV dotyczy wszystkich, którzy mają zarejestrowany odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny. Gdy pojawiają się zaległości, Poczta Polska najpierw wysyła wezwanie do zapłaty. Jeśli dłużnik nie ureguluje należności, sprawa trafia do urzędu skarbowego, który prowadzi egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego.

Resort finansów podkreśla, że urzędy skarbowe działają wyłącznie na wniosek wierzyciela. Jak wskazano w komentarzu dla portalu biznes.interia.pl, naczelnicy urzędów skarbowych są jedynie organami egzekucyjnymi odpowiedzialnymi za realizację tytułów wykonawczych przekazywanych przez Pocztę Polską.

Dane za okres styczeń–październik 2025 r. pokazują, że najwyższe wyegzekwowane kwoty za zaległy abonament sięgały w regionach sześciocyfrowych sum. Rekordowy dłużnik z woj. łódzkiego musiał oddać 186 tys. zł. Ponad 100 tys. zł skarbówka ściągnęła również w kilku innych województwach: dolnośląskim (116 tys. zł), małopolskim (186 tys. zł), mazowieckim (129 tys. zł) i opolskim (149 tys. zł.

Ministerstwo Finansów zaznacza, że tak wysokie zaległości najczęściej dotyczą firm. Kontrole abonamentu RTV są częstsze w przedsiębiorstwach niż w gospodarstwach domowych, ponieważ biznes często dysponuje większą liczbą odbiorników, m.in. w pojazdach służbowych. Gdy przedsiębiorca przez lata nie opłaca abonamentu, dług narasta do bardzo wysokich kwot.

Zasady naliczania

Zasady naliczania opłaty są jednoznaczne – abonament RTV należy regulować za każdy zarejestrowany odbiornik, a płatności trzeba dokonywać do 25. dnia miesiąca na wskazane konto. Od 1 stycznia 2026 r. stawki pójdą w górę. Za radio trzeba będzie zapłacić 9,50 zł miesięcznie, a za telewizor lub zestaw telewizor z radiem – 30,50 zł. Dla przeciętnego gospodarstwa domowego z zarejestrowanym telewizorem oznacza to roczny koszt ok. 366 zł przy płatności miesięcznej, czyli o około 38,40 zł więcej niż w 2025 r.

Wyższe będą również kary za brak opłat. Sankcja to 30-krotność miesięcznej stawki. W 2025 r. wynosi ona 819 zł za telewizor i 261 zł za radio, a w 2026 r. wzrośnie odpowiednio do 915 zł i 285 zł. Niezapłacone należności wraz z odsetkami mogą więc w skrajnych przypadkach urosnąć do setek tysięcy złotych, czego przykładem są rekordowe egzekucje w poszczególnych województwach.

Równolegle trwają prace nad całkowitą zmianą systemu finansowania mediów publicznych. Projekt nowej ustawy medialnej, opublikowany 8 grudnia 2025 r., przewiduje uchylenie obecnych przepisów o opłatach abonamentowych i zastąpienie abonamentu dotacją budżetową w wysokości co najmniej 2,5 mld zł rocznie. Konsultacje nad projektem potrwają do 23 stycznia 2026 r. Jeżeli proces legislacyjny przebiegnie bez opóźnień, nowe rozwiązania mają zacząć obowiązywać od 2027 r., a abonament RTV przestanie być pobierany.

