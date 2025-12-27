Trzynastka coraz bliżej. Ci seniorzy dostaną wcześniejsze przelewy

Na mocy ustawy z kwietnia 2019 roku, seniorom przysługuje tzw. trzynastka. Jest to jednorazowe świadczenie przyznawane każdego roku. Jest ono przyznawane z automatu, nie trzeba w tym celu składać żadnych dodatkowych wniosków. Trzynastka zawsze jest wypłacana w kwietniu.

Trzynastka 2026. Kiedy emeryci dostaną przelewy?

W 2026 roku sytuacja nieco się skomplikuje ze względu na święta Wielkanocne, które wypadają 5 i 6 kwietnia. W związku z tym osoby, których termin wypłaty przypada 1. i 6. dnia miesiąca, otrzymają przelewy z ZUS jeszcze przed świętami. Pozostali będą musieli poczekać co najmniej do 10 kwietnia. Kolejne przewidywane terminy wypłat to 15, 20, 24 oraz 30 kwietnia.

Jaka będzie trzynastka w 2026 roku?

Wysokość trzynastki jest równa najniższej emeryturze po marcowej waloryzacji. Zgodnie z obecnymi prognozami waloryzacji, szacowanymi na około 4,8–4,9 proc., najniższa emerytura po podwyżce powinna sięgnąć blisko 1970,98 zł brutto, a więc około 92 zł więcej niż obecnie. Taka kwota jest obecnie wskazywana jako orientacyjna wysokość trzynastej emerytury w 2026 roku.

Warto pamiętać, że od trzynastki pobierana jest składka zdrowotna i ewentualne potrącenia podatkowe. Tym samym emeryt pobierający najniższe świadczenie, otrzymałby trzynastkę w wysokości nieco ponad 1620 zł. Ostateczne wartości brutto i netto zostaną potwierdzone po oficjalnym komunikacie ZUS.

Trzynasta emerytura. Komu przysługuje świadczenie?

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez ZUS, trzynastkę w 2026 roku dostaną m.in.:

emeryci z ZUS (w tym osoby pobierające emerytury powszechne),

renciści (np. renta z tytułu niezdolności do pracy),

osoby pobierające rentę rodzinną lub rentę socjalną

świadczeniobiorcy z KRUS (w tym emerytury i renty rolnicze),

osoby pobierające świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny

