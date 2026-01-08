Uwaga na rewolucję w ZUS! Wkrótce eZUS zastąpi platformę PUE

Modernizacja systemu online w ZUS trwa od 2024, ale w połowie stycznia 2026 roku wszystkie zmiany zostaną w pełni wdrożone – eZUS zastąpi PUE, czyli Platformę Usług Elektronicznych. Z nowościami już zapoznają się osoby, które chcą podwyższyć swój staż pracy – wniosek można wypełnić tylko online, i tylko za pośrednictwem systemu eZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiedział także udostępnienie aplikacji mobilnej dla płatników na wzór aplikacji mZUS dla klientów indywidulanych.

eZUS w końcu zmieni petentów w użytkowników

Poza przedpotopowym interfejsem, największą słabością Platformy Usług Elektronicznych był rozbudowany system zakładek, w którym znalezienie kluczowej informacji regularnie wystawiało cierpliwość przedsiebiorców na wyrafinowane próby. W nowym systemie główny pulpit staje się rodzajem centrum dowodzenia, w którym kluczowa informacja z punktu widzenia płynności finansowej firmy, czyli saldo rozliczeń, oraz zwolnienia lekarskie pracowników będą dostępne bezpośrednio po zalogowaniu.

Użytkownicy nowego systemu będą mieli także opcję personalizacji pulpitu – z punktu widzenia ZUS im szybciej płatnik zweryfikuje stan swoich rozliczeń, tym mniejsze jest ryzyko narastania zaległości z tytułu błędnych wpłat czy przeoczeń.

Przedsiębiorcy będą mogli także korzystać z kreatorów, dzięki którym w kilku krokach pozyskają dane i otrzymają gotowe wnioski do podpisania i wysłania.

Logika w korespondencji z ZUS

To co przedsiębiorcy szybko docenią, to zmiana w korespondencji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. eZUS wprowadza łączenie pism w wątki dotyczące konkretnej sprawy. Taka logiczna struktura pozwala na szybki wgląd w historię ustaleń z urzędem.

Skrzynka pocztowa zyska także podział na sekcje: powiadomienia, korespondencję merytoryczną oraz komunikaty ogólne.

ZUS udostępił już mobilną aplikację mZUS, która jest coraz bardziej rozbudowywana i zapowiedział podobną aplikację dla płatników. Będzie to dodatkowe narzędzie ułatwiające przedsiębiorcom dostęp do ich danych i spraw w ZUS.

W mZUS można sprawdzić stan swojego konta w ZUS, wysłać wnioski o świadczenia dla rodzin i wyliczyć prognozowaną emeryturę.

